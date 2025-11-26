New Veloz Hybrid EV Hadir untuk Keluarga Indonesia, Harga Pre-booking Mulai Rp299 Juta

TRIBUNNEWS.COM - PT Toyota-Astra Motor (TAM) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi mobilitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Toyota resmi memperkenalkan New Veloz Hybrid EV, model hybrid teranyar yang diproduksi secara lokal dan ditujukan untuk menjangkau lebih banyak pengguna di seluruh Indonesia.

President Director PT Toyota Astra Motor, Hiroyuki Ueda, menegaskan bahwa peluncuran mobil ini menjadi langkah penting dalam strategi elektrifikasi Toyota di Tanah Air.

“Hari ini, kami membuka babak baru di segmen mobil hybrid yang kini dengan bangga kami produksi di Indonesia. New Veloz Hybrid EV merupakan wujud pendekatan multi-pathway yang secara konsisten kami lakukan untuk menghadirkan mobilitas yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia,” papar Ueda saat seremoni peluncuran New Veloz Hybrid EV di Hall 5A, ICE, BSD City, Tangerang, Jumat (21/11/2025).

Dengan pendekatan tersebut, New Veloz Hybrid EV hadir sebagai kendaraan yang tak hanya efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga mengedepankan kualitas, kenyamanan, serta ketangguhan yang telah menjadi ciri khas Toyota.

Kehadiran model MPV Hybrid baru di segmen yang paling besar di Indonesia ini akan lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi, serta dapat turut berkontribusi dalam pengurangan emisi lewat berbagai cara.

Bertepatan dengan peluncuran ini, Toyota juga meresmikan penjualan New Urban Cruiser Battery EV dan BEV produksi lokal Toyota bZ4X.

Lebih Andal dan Lebih Elegan

Dari sisi performa, New Veloz Hybrid EV dibekali mesin 2NR-VEX berkapasitas 1.500 cc yang dipadukan dengan sistem Series-Parallel Hybrid, mirip punya Toyota Yaris Cross Hybrid EV.

Hybrid engine miliknya menghasilkan tenaga 91 PS dan torsi 121 Nm. Sementara motor listriknya mampu menyuplai tenaga hingga 80 PS dan torsi 141 Nm.

Kombinasi ini tak hanya memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih halus, senyap, dan responsif, terutama untuk kebutuhan MPV 7-seater yang menuntut kenyamanan di segala medan.

Secara tampilan, New Veloz Hybrid EV hadir dengan desain yang lebih kokoh dan modern melalui pilihan warna dual tone. Untuk varian Q Grade, Toyota turut menghadirkan opsi bodykit Modellista yang memberikan kesan premium dan elegan.

Penyegaran juga terlihat pada bagian eksterior yang kini dilengkapi spion luar berwarna hitam untuk seluruh grade. Di dalam kabin, sentuhan interior full black dengan seat cover beraksen hitam yang memberikan kesan sporty sekaligus mewah dan nyaman

“Kalau dilihat Veloz Hybrid EV ini sudah one step ahead. Dengan teknologi hybrid Toyota yang sudah terbukti irit, seperti model di atasnya, Veloz ini bisa hadir sebagai alternatif segar di kelasnya. Desainnya elegan, sekilas terlihat nyaman, dan harganya terbilang ramah ya,” ujar Monti, salah satu pengunjung booth Toyota New Veloz Hybrid EV, Jumat (21/11/2025).

Lebih Canggih dan Lebih Aman

Untuk mendukung kenyamanan berkendara, New Veloz Hybrid EV dilengkapi sistem hiburan modern berupa audio premium 10 inci yang mendukung Wireless Apple CarPlay, Android Auto, serta Streaming Apps pada Q Grade.

Sejalan dengan meningkatnya performa, Toyota juga menyempurnakan fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS).

Kini, fitur TSS pada New Veloz Hybrid EV mencakup Adaptive Cruise Control (ACC) untuk menjaga jarak aman secara otomatis, termasuk pada kecepatan rendah; Pre-Collision System (PCS) yang membantu mengurangi risiko tabrakan, serta Lane Departure Alert (LDA).

Penyempurnaan ini menjadi bentuk komitmen Toyota dalam menghadirkan peace of mind di setiap perjalanan bagi seluruh penggunanya.

Harga Pre-Book Mulai Rp299 Juta

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang antusias menyambut New Veloz Hybrid EV, Toyota membuka kesempatan pre-book dengan harga mulai Rp299 juta yang berlaku hingga Desember 2025.

Jadi, jika Anda sedang mencari mobil keluarga yang modern, irit, dan ramah lingkungan, New Veloz Hybrid EV adalah pilihan yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tertarik untuk melihat langsung New Veloz Hybrid EV beserta lini kendaraan elektrifikasi Toyota lainnya?

Hadiri GJAW 2025 dan temukan berbagai penawaran menarik di booth Toyota yang berlokasi di Hall 5A, ICE BSD City, mulai 21–30 November 2025.

