Toyota Veloz Hybrid Punya Empat Varian, Berikut Kisaran Harga Resminya 

Ringkasan Berita: Toyota memperluas portofolio elektrifikasi di pasar Indonesia.

Toyota Veloz Hybrid hadir dalam empat trim atau tipe, yaitu V HEV, Q HEV, Q HEV Modellista dan Q HEV TSS Modellista sebagai varian tertinggi.

Toyota masih membuka masa pemesanan awal untuk Veloz Hybrid hingga akhir tahun 2025.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Toyota Astra Motor (TAM) resmi memperkenalkan Toyota New Veloz Hybrid EV dalam world premiere di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025).

Kehadiran model ini menandai langkah besar Toyota dalam memperluas portofolio elektrifikasi di pasar Indonesia, khususnya di segmen MPV keluarga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama industri otomotif nasional.

Toyota Veloz Hybrid hadir dalam empat trim atau tipe, yaitu V HEV, Q HEV, Q HEV Modellista dan Q HEV TSS Modellista sebagai varian tertinggi.

Baca juga: Bocoran Spesifikasi Veloz Hybrid yang Akan Tampil di GJAW 2025

Model ini menggunakan mesin yang sama dengan Yaris Cross Hybrid, yakni mesin 2NR-VEX berkapasitas 1.496 cc 4-silinder segaris DOHC Dual VVT-i yang dipadukan dengan transmisi e-CVT.

Mesin bensinnya menghasilkan tenaga 91 PS pada 5.500 rpm dan torsi 121 Nm, sementara motor listriknya mampu mengeluarkan tenaga 80 PS dengan torsi puncak 141 Nm.

Toyota mengklaim efisiensi bahan bakar Veloz Hybrid meningkat hingga 40 persen dibanding versi konvensional, menjadikannya sebagai salah satu MPV hybrid paling efisien di kelasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Perkiraan Harga Toyota Veloz Hybrid

Toyota masih membuka masa pemesanan awal untuk Veloz Hybrid hingga akhir tahun 2025. Harga spesialnya hanya Rp 299 jutaan.

"Harga Rp 299 juta memang harga spesial tidak hanya untuk di GJAW, tetapi ini harga hingga 31 Desember 2025. Kita tidak membatasi kuota untuk pemesanan," ungkap perwakilan Toyota dalam acara Media Drive di Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Rincian perkiraan harga Toyota Veloz Hybrid sebagai berikut:

Veloz V HEV : Rp 299.000.000.

Veloz Q HEV : Rp 320.000.000 - Rp 335.000.000.

Veloz Q HEV Modellista : Rp 335.000.000 - Rp 350.000.000.

Veloz Q HEV TSS Modellista : Rp 360.000.000 - Rp 390.000.000.

Dengan hadirnya Veloz Hybrid, Toyota semakin memperluas jangkauan kendaraan elektrifikasi di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi di segmen MPV yang sangat diminati konsumen.