Dipakai Influencer hingga Content Creator, Yamaha Grand Filano Jadi Motor “Wajib Punya”?

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah gaya hidup masyarakat urban yang serba cepat dan dinamis, motor bukan lagi sekadar alat transportasi. Bagi banyak orang, terutama generasi muda, motor telah berkembang menjadi bagian dari identitas diri, media untuk berkarya, hingga penunjang penampilan.

Mobilitas yang fleksibel, desain motor yang kian stylish, dan kebutuhan untuk selalu tampil prima membuat kehadiran kendaraan yang tepat menjadi semakin penting. Di sinilah Yamaha Grand Filano tampil sebagai motor yang tidak hanya mempermudah aktivitas, tetapi juga menyatu dengan rutinitas dan karakter penggunanya.

Berbagai kisah datang dari pengguna Yamaha Grand Filano, salah satunya Adel Azizah, influencer asal Cirebon. Aktivitasnya yang dinamis membuat ia harus selalu tampil rapi dan siap kapan pun.

Bagasi ekstra luas Yamaha Grand Filano yang mampu menampung beauty kit lengkap seperti skincare, lip tint, hingga makeup touch-up kit menjadi solusi yang memudahkannya menjaga penampilan meski sering berpindah tempat.

Tak hanya itu, dengan dukungan motor ini, Adel juga bisa menjalankan jasa makeup keliling. Dengan skutik yang praktis dan nyaman, berkendara baginya bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga peluang produktif.

Cerita lain datang dari Attar Karta, graphic designer sekaligus content creator. Sebagai kreator, Attar tentu pernah mengalami masa buntu ide. Namun, kebiasaan simpel seperti keluar rumah naik motor, berhenti di spot tertentu, atau sekadar merasakan suasana jalanan justru sering memicu inspirasi.

Bagi Attar, Yamaha Grand Filano bukan hanya alat transportasi. Motor ini menjadi ruang untuk me-reset pikiran dan memunculkan ide kreatif baru. Desainnya yang elegan pun memperkuat visual konten yang ia hasilkan.

Sementara itu, Aufa, kreator TikTok yang rajin membagikan konten outfit, menemukan cara unik memadukan gaya berpakaiannya dengan tampilan Yamaha Grand Filano. Melalui fitur viral “my outfit type” di TikTok, ia mencoba menemukan harmoni antara outfit dan motor yang dikendarainya. Desain retro-modern Yamaha Grand Filano yang ramping dan stylish membuat proses mix & match semakin menyenangkan.

Yamaha Grand Filano: Motor untuk Gaya Hidup Masa Kini

Kisah tiga pengguna ini menunjukkan bahwa Yamaha Grand Filano bukan sekadar kendaraan, melainkan motor yang mampu terhubung dengan gaya hidup masa kini. Dibekali teknologi Blue Core Hybrid 125cc, Yamaha Grand Filano tidak hanya irit dan ramah lingkungan, tetapi juga responsif dan nyaman digunakan. Mesin yang halus, konsumsi bahan bakar yang efisien, serta bagasi luas berkapasitas 27 liter menjadikannya skutik yang praktis tanpa mengorbankan gaya.

Tampilannya pun begitu ikonik. Desain elegan ala skutik Eropa dengan lampu depan oval retro-modern memberikan kesan premium. Pilihan warnanya variatif dan bisa disesuaikan dengan karakter pengguna: Hybrid Neo hadir dengan warna Green, Pink Mauve, White, dan Dull Blue; sedangkan Hybrid Lux menawarkan tampilan lebih mewah melalui Magma Black dan Elixir Dark Silver.

Kelengkapan fitur modern menambah nilai lebih motor ini. Panel instrumen digital full color memberikan informasi berkendara secara jelas, mulai dari konsumsi bahan bakar hingga Power Assist Indicator, lengkap dengan animasi Welcome–Goodbye Message yang membuat pengalaman berkendara terasa personal.

Sementara fitur Y-Connect memungkinkan pengguna menghubungkan motor dengan smartphone untuk memonitor kondisi motor, lokasi SPBU terdekat, hingga notifikasi malfungsi, semuanya dari genggaman tangan.

Pengalaman dari 3 pengguna ini memperlihatkan satu hal: Yamaha Grand Filano bukan hanya skutik stylish, tetapi partner mobilitas yang mendukung kreativitas, produktivitas, dan penampilan penggunanya. Di jalanan, di dunia digital, hingga dalam rutinitas sehari-hari, Yamaha Grand Filano hadir sebagai skutik yang siap menemani perjalanan sekaligus memberi nilai tambah bagi penggunanya.(*)

