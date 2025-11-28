Tiga Mobil Hybrid Baru Suzuki Menyasar 3 Segmen Beda, Apa Saja Fiturnya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2025 ini Suzuki Indonesia sudah merilis tiga kendaraan penumpang bermesin hybrid di Indonesia. Ketiganya bermain di tiga ceruk pasar berbeda meski sama-sama berada di segmen SUV.

Tiga SUV hybrid tersebut adalah Suzuki XL7 Hybrid, Suzuki Fronx Hybrid dan terbaru Suzuki Grand Vitara Hybrid. Tiga model kendaraan ini tampil di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di Hall 8 ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

Mari kita ulas satu per satu:

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid merupakan SUV 3 baris untuk 7 penumpang. SUV hybrid ini merupakan varian pengembangan dari XL7 yang sebelumnya lebih awal rilis ke pasar.

XL7 Hybrid saat ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia.

Mobil ini menyasar segmen keluarga modern yang aktif dan berjiwa muda yang menginginkan SUV serbaguna dan efisien dalam konsumsi bahan bakar dengan dukungan teknologi hybrid SVHS khas Suzuki.

Rekomendasi Untuk Anda

Model XL7 Hybrid terbaru adalah varian Alpha Kuro yang resmi rilis ke pasar Indonesia pada 19 September 2025 lalu sekaligus menjadi varian XL7 Hybrid tertinggi yang dijual Suzuki di Indonesia.

VARIAN BARU XL7 Hybrid - Suzuki Indonesia resmi meluncurkan varian terbaru Suzuki XL7 dengan merilis XL7 Alpha Kuro pada hari ini, Jumat, 19 September 2025. XL7 Alpha Kuro diluncurkan dalam 3 varian warna dengan harga mulai dari Rp312,2 juta on the road Jakarta. (Tribunnews/Choirul Arifin)

XL7 Hybrid Alpha Kuro diniagakan dengan tiga harga berbeda bergantung pada pilihan warnanya. Untuk Cool Black dibanderol Rp 312.200.000, lalu Savanna Ivory Black Two Tone Rp 314.200.000, dan Snow White Pearl Black Two Tone Rp314.200.000.

Perbedaan XL7 Hybrid Alpha Kuro dengan XL7 Hybrid lainnya adalah laburan serba hitam pada bodinya sebagai ciri khas di bagian eksterior.

Sentuhan baru bernuansa hitam di varian Alpha Kuro adalah di head lamp dan rear lamp lalu garnish bumper depan dan belakang, roof rail, door handle set, serta garnish side sill splash.

Laburan hitam juga disematkan pada tailgate garnish, rear upper spoiler, dan emblem Alpha serba hitam.

Fronx Hybrid

Model hybrid lainnya dari Suzuki adalah SUV kompak Fronx Hybrid. Mobil ini berkapasitas 5 penumpang dalam 2 baris kursi dan pertama kali rilis ke pasar Indonesia di 28 Mei 2025.

Fronx Hybrid menyasar segmen SUV kompak (segmen B) dengan target pasar cukup luas meliputi anak muda, keluarga muda, wanita urban, hingga eksekutif muda.

Desain coupe-nya yang unik, melandai di bagian belakang, membuat SUV ini menjadi magnet kaum wanita untuk mendukung aktivitas harian dan mobilitas di perkotaan.