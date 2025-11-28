Orang Kaya Tahan Belanja, Penjualan Mobil Mewah di Atas Rp1 Miliar Merosot

Ringkasan Berita: Data Gaikindo Januari-Oktober 2025 menunjukkan penjualan mobil mewah turun 10,6 persen.

Penjualan Lexus sepanjang 2025 turun sekitar 39,3 persen atau hanya 1.352 unit pada 10 bulan awal 2025.

Para konsumen kelas atas tetap memiliki kemampuan finansial, namun enggan mengambil keputusan besar .

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Penurunan pasar otomotif nasional tahun ini tidak hanya dialami segmen kendaraan massal. Mobil-mobil premium dengan harga di atas Rp 1 miliar justru mencatat koreksi lebih dalam dibandingkan total market.

Data Gaikindo Januari-Oktober 2025 menunjukkan penjualan turun 10,6 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tahun ini penjualan mobil periode tersebut hanya mencapai 635.844 unit, sedangkan tahun sebelumnya bisa tembus di angka 711.064 unit.

Brand kendaraan premium Lexus ikut terdampak dari fenomena ini menurut data Gaikindo. Penjualan Lexus sepanjang 2025 turun sekitar 39,3 persen atau hanya 1.352 unit pada 10 bulan awal 2025, padahal pada 2024 penjualan mobil mewahnya tembus 2.229 unit.

General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah mengatakan, total market otomotif turun sekitar 10 persen, tetapi di segmen kendaraan mewah justru merosot lebih dalam.

"Yang menarik di tahun ini memang total market otomotif kita turun sekitar 10 persen. Tapi ketika kita lihat segmen yang luxury yang harganya di atas Rp 1 miliar itu turun marketnya lebih dalam," tutur Ima dalam sesi eksklusif interview di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (28/11/2025).

Tren tersebut cukup mengejutkan karena secara teori, segmen konsumen berdaya beli tinggi cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Namun, data menunjukkan sebaliknya.

"Kita juga wondering, kita punya hipotesis awal bahwa orang di segmen itu harusnya lebih resilient dong ya terhadap perubahan ekonomi," terang Ima.

Ima menjelaskan, mayoritas pembeli mobil mewah di Indonesia merupakan para pemilik bisnis, di mana mereka adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampak ketidakstabilan ekonomi, baik dari faktor domestik maupun global.

Kondisi tersebut memicu perubahan perilaku konsumsi di pertengahan tahun ini, yang menyebabkan banyak konsumen akhirnya menunda pembelian.

"Karena majority dari customer luxury ini business owner. Mereka orang-orang yang langsung ter-impact ketika ada situasi instability ekonomi atau mungkin dari global impact itu, mereka langsung terasa. Sehingga ketika itu terjadi di pertengahan tahun ini, banyak dari customer-customer luxury itu mereka wait and see, menunda," ucapnya.

Perlambatan di segmen luxury bukan disebabkan merosotnya daya beli.

Para konsumen kelas atas tetap memiliki kemampuan finansial, namun enggan mengambil keputusan besar dalam situasi ekonomi yang dianggap belum aman.

"Mungkin isunya bukan karena purchasing power-nya, karena mereka sebenarnya sudah punya purchasing power yang cukup. Tapi as a perspective pelaku bisnis, business owner, mereka akhirnya wait and see dan menunda pembelian beberapa kendaraan, asset, sampai menunggu something yang lebih safe enough buat mereka spending," jelasnya.