Persaingan Mobil Premium Makin Ramai, Lexus Fokus Jaga Loyalitas Pelanggan Kelas Atas

Ringkasan Berita: Produsen mobil China telah banyak masuk ke segmen kendaraan premium.

Lexus Indonesia menilai kehadiran pemain baru justru dipandang sebagai perkembangan positif bagi industri otomotif nasional.

Strategi utama Lexus adalah tetap berpegang pada nilai inti brand, yakni menyuguhkan amazing experience kepada pelanggan.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Masuknya sejumlah merek otomotif asal China ke segmen premium dengan harga lebih terjangkau membuat persaingan di kelas atas semakin ketat.

Namun bagi Lexus Indonesia, kehadiran pemain baru justru dipandang sebagai perkembangan positif bagi industri otomotif nasional.

General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah mengatakan, kompetisi yang semakin ramai dapat mendorong pertumbuhan pasar dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen.

Baca juga: Lexus Luncurkan RZ 500e di GJAW 2025, Pertama yang Punya Teknologi Steer by Wire

"Kalau adanya additional player, model, brand baru, pertama mungkin secara market kami melihatnya itu hal yang positif untuk bisa membantu pertumbuhan market Indonesia. Untuk customer juga pasti punya banyak pilihan," tutur Ima dalam sesi eksklusif interview di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (28/11/2025).

Lexus menilai masuknya merek-merek baru ke segmen premium menjadi pemacu semangat bagi Lexus untuk terus meningkatkan standar layanan.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan demikian, strategi utama Lexus adalah tetap berpegang pada nilai inti brand, yakni menyuguhkan amazing experience kepada pelanggan.

"Untuk kami as a Lexus brand, kita melihat adanya brand baru tentunya juga akan menjadi tambahan semangat untuk kita bisa lebih baik. Saya rasa tidak ada yang negatif tentang hal itu dan kami sendiri untuk mengantisipasi itu akan tetap terus berpegang pada core-nya Lexus, selalu memberikan amazing experience buat customer," ungkap Ima.

Ia menambahkan, kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dari Lexus, dimana selama brand fokus pada hal tersebut, customer akan tetap kembali ke Lexus.

"Buat kami yang paling penting adalah customer-nya happy, memiliki kepuasan yang baik. Selama kami konsisten selalu memberikan amazing experience dan service yang baik. Kita akan fokus ke situ," kata Ima.

Bergerak ke fenomena perang harga yang marak di pasar otomotif, termasuk di kelas premium, menurut Ima tidak terlalu berpengaruh pada perilaku pembelian konsumen Lexus.

Ia menyatakan mayoritas pelanggan Lexus membeli kendaraan sebagai tambahan, bukan mobil pertama mereka.

"Sekarang kalau bicara customer Lexus itu majority additional. Jadi Lexus ini bukan mobil pertama punya dia dan mereka punya multiple car," ujar Ima.

Oleh karena itu, pertimbangan pelanggan Lexus tidak lagi sekadar soal produk atau harga, melainkan layanan spesial dan pengalaman menyeluruh yang mereka dapatkan.

Kedekatan personal, pelayanan konsisten dan pengalaman premium membuat pelanggan Lexus cenderung bertahan dan tidak mudah mempertimbangkan merek lain, terutama yang belum terbukti memberikan pengalaman serupa.