TSVC Rayakan HUT ke-17 dengan Gelar Bakti Sosial di Jakarta Selatan

TRIBUNNEWS.COM - Komunitas pengguna Toyota Soluna dan Toyota Vios yang tergabung dalam Toyota Soluna Vios Club (TSVC) kembali menunjukkan konsistensinya dalam berkegiatan sosial.

Pada Minggu, 26 Oktober 2025, TSVC menggelar agenda rutin tahunan Bakti Sosial sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun TSVC ke-17 dengan mengusung tema “Together We Drive, Together We Give”. Tema ini mencerminkan semangat persatuan dalam perjalanan 17 tahun komunitas serta komitmen untuk terus berbagi kebaikan.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, TSVC menyalurkan bantuan berupa sembako (mi instan dan beras), pakaian layak pakai, serta santunan uang tunai. Seluruh bantuan diserahkan secara langsung kepada Ibu Linda, perwakilan dari Panti Asuhan Yatim Piatu Darul Aitam, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Ketua Umum TSVC, Frendy Muliatua, turut memberikan sambutan sekaligus menyerahkan santunan secara simbolis. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi 28 anak yatim piatu, 20 lansia, dan 102 dhuafa yang berada di bawah naungan panti tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan ini dua pendiri TSVC, yakni Rizky Basworo dan Lexi Lasso, serta perwakilan chapter dari Serang, Bogor, dan Tangerang. Perayaan HUT TSVC ke-17 pun berlangsung hangat dengan prosesi tiup lilin dan pemotongan kue.

Founder TSVC, Rizky Basworo, dalam arahannya berpesan agar TSVC terus aktif melakukan kegiatan positif, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kontribusi komunitas dalam memberikan dampak baik kepada masyarakat.

Kemeriahan acara juga dirasakan oleh seluruh peserta. Dedi Firmansyah, Ketua Harian TSVC, mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme para anggota.

“Acara hari ini seru sekali, bukan hanya sekadar kumpul-kumpul, tetapi juga aksi nyata berbagi kepada sesama. Semoga kegiatan seperti ini semakin menggerakkan hati para anggota untuk terus peduli,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, TSVC kembali membuktikan bahwa komunitas otomotif bukan hanya soal hobi dan kebersamaan, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi masyarakat.