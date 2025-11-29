Suzuki Genjot Lini Hybrid Sepanjang 2025, Grand Vitara Hybrid Jadi Produk Penutup Tahun di GJAW

Ringkasan Berita: Peluncuran New Grand Vitara Hybrid melengkapi dua model hybrid lain yang telah dikenalkan sepanjang tahun 2025, yakni Fronx Hybrid pada Mei 2025 dan XL7 Alpha Kuro Hybrid pada Juli 2025

Dengan tiga model hybrid yang hadir hanya dalam rentang tujuh bulan, Suzuki semakin agresif merespons tren SUV listrik ringan (mild hybrid) yang terus meningkat di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menutup tahun 2025 dengan memperkuat komitmen elektrifikasi melalui peluncuran New Grand Vitara Hybrid di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

SUV hybrid tersebut melengkapi dua model hybrid lain yang telah dikenalkan sepanjang tahun 2025, yakni Fronx Hybrid pada Mei 2025 dan XL7 Alpha Kuro Hybrid pada Juli 2025.

Deputy of Sales and Marketing Managing Director Suzuki Indonesia Dony Ismi Saputra menyebut, tahun ini sebagai momentum SUV hybrid bagi Suzuki.

"Jadi di tahun 2025 ini, menurut kami adalah momentum SUV. Jadi setelah di bulan Mei kemarin meluncurkan Fronx, kemudian di bulan Juli pada saat GIIAS 2025, kami meluncurkan XL7 Kuro. Nah, kita masih ada dua bulan ini, kita luncurkan Grand Vitara baru," ungkap Dony di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten.

Dengan tiga model hybrid yang hadir hanya dalam rentang tujuh bulan, Suzuki semakin agresif merespons tren SUV listrik ringan (mild hybrid) yang terus meningkat di Indonesia.



New Grand Vitara Hybrid

New Grand Vitara Hybrid hadir sebagai lini hybrid terbaru dan terakhir Suzuki di tahun 2025. Model ini tampil dengan penyegaran minor, namun membawa fitur yang lebih lengkap untuk pasar SUV modern.

Warna baru Pearl Cave Black menjadi sorotan utama di model ini, disertai velg baru yang mempertegas tampilan elegan.

SUV hybrid ini mengandalkan mesin K15C 1.500 cc berteknologi SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), dipadukan dengan transmisi otomatis 6-percepatan dan paddle shift.

Fitur peningkat kenyamanan antara lain layar informasi 7 inci, ventilated seat, Electronic Parking Brake dengan Hold Function, lampu interior LED dan panoramic sunroof.

Sementara fitur keselamatannya meliputi enam airbag, ESP, ABS, BA, EBD, kamera 360 dan Hill Hold Control. New Grand Vitara Hybrid dijual Rp 416 juta (single tone) dan Rp 419 juta (two tone) OTR Jakarta.

XL7 Alpha Kuro Hybrid

Diluncurkan pada Juli 2025, XL7 Alpha Kuro Hybrid hadir dengan tema hitam khas yang menonjol pada bumper, lampu, roof rail, hingga emblem.

Dengan ground clearance 200 mm, kabin 7 penumpang, dan desain bold, XL7 Kuro Hybrid ditargetkan untuk keluarga yang membutuhkan kenyamanan sekaligus ketangguhan. Harga jualnya berada di kisaran Rp 312,2 juta hingga Rp 314,2 juta.

Performa SUV ini disokong mesin K15B 1.5 liter bertenaga 103 dk dan torsi 138 Nm, dipadukan dengan teknologi SHVS melalui kombinasi Integrated Starter Generator (ISG) dan baterai lithium-ion.



Fronx Hybrid