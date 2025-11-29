Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
DFSK-Pegadaian Fasilitasi Pembelian Super Cab dengan Skema Syariah

Penjualan pikap Super Cab mencapai 12.000 unit lebih menyasar sektor UMKM, pertanian dan distribusi.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews.com
PEMBIAYAAN SYARIAH - Acara penandatanganan kerja sama pembiayaan syariah dengan Pegadaian Syariah untuk pembelian pikap Super Cab di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang. 
Ringkasan Berita:
  • Penjualan pikap Super Cab mencapai 12.000 unit lebih menyasar sektor UMKM, pertanian dan distribusi.
  • Model ini telah diekspor ke sejumlah negara dan kini diperluas akses pembeliannya di Indonesia melalui pembiayaan syariah 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Sokonindo Automobile mencatat penjualan pikap DFSK Super Cab sebanyak 12.000 unit di Indonesia dan diserap oleh pelaku usaha kecil menengah, sektor pertanian, distribusi komoditas dan logistik di daerah.

"Mobil ini telah diekspor ke sejumlah negara," kata Cing Hok Rifin, Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile di acara penandatanganan kerja sama pembiayaan syariah dengan Pegadaian Syariah di  Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Menurut Cing, kebutuhan pikap yang efisien, biaya operasional terjangkau dan mudah perawatan, terutama bagi pelaku usaha di area non-perkotaan, masih cukup tinggi.

Untuk memperluas akses penjualan ke lebih banyak wilayah, pihaknya kini menyiapkan skema pembiayaan kendaraan berbasis syariah.  "Ekkspansi jaringan pembiayaan diyakini membuka peluang penjualan lebih besar," ujarnya.

Saat ini pemasaran Super Cab mengandalkan 80 jaringan diler penjualan di berbagai kota. Pikap ini merupakan kompetitoe bagi pikap Suzuki New Carry, Daihatsu Gran Max dan Wuling Formo Max yang seluruhnya merupakan pikap bermesin bensin.

Pasar pikap di Januari-Oktober 2025 dikuasai Gran Max dan New Carry. Penjualan total Suzuki New Carry dari Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai sekitar 20.500 hingga 21.000 unit. Sementara penjualan ritel Gran Max di periode sama mencapai 31.089 unit.

DFSK Super Cab diproduksi di pabrik PT Sokonindo Automobile di Cikande, Serang, Banten, yang berdiri di atas area 20 hektare.

Baca juga: City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3

Dari fasilitas produksi ini, perusahaan juga mengelola pusat distribusi suku cadang yang dirancang untuk memastikan ketersediaan komponen lebih cepat dan merata.

Super Cab dibanderol Rp153,5 juta (OTR Jabodetabek) dan di luar Jawa juga aktif dipasarkan di Palembang, Gorontalo, Palu, hingga Makassar.

 


 


CAPTION :TINGKATKAN PENJUALAN - DFSK Super Cab mencatat penjualan lebih dari 12.000 unit. Kendaraan ini salah satu pilihan kendaraan niaga ringan di sektor UMKM, pertanian, hingga distribusi daerah dan model ini juga telah diekspor ke sejumlah negara dan kini diperluas akses pembeliannya melalui skema pembiayaan syariah 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Pegadaian Syariah
Super Cab
DFSK
