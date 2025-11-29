DFSK-Pegadaian Fasilitasi Pembelian Super Cab dengan Skema Syariah

Ringkasan Berita: Penjualan pikap Super Cab mencapai 12.000 unit lebih menyasar sektor UMKM, pertanian dan distribusi.

Model ini telah diekspor ke sejumlah negara dan kini diperluas akses pembeliannya di Indonesia melalui pembiayaan syariah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Sokonindo Automobile mencatat penjualan pikap DFSK Super Cab sebanyak 12.000 unit di Indonesia dan diserap oleh pelaku usaha kecil menengah, sektor pertanian, distribusi komoditas dan logistik di daerah.

"Mobil ini telah diekspor ke sejumlah negara," kata Cing Hok Rifin, Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile di acara penandatanganan kerja sama pembiayaan syariah dengan Pegadaian Syariah di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Menurut Cing, kebutuhan pikap yang efisien, biaya operasional terjangkau dan mudah perawatan, terutama bagi pelaku usaha di area non-perkotaan, masih cukup tinggi.

Untuk memperluas akses penjualan ke lebih banyak wilayah, pihaknya kini menyiapkan skema pembiayaan kendaraan berbasis syariah. "Ekkspansi jaringan pembiayaan diyakini membuka peluang penjualan lebih besar," ujarnya.

Saat ini pemasaran Super Cab mengandalkan 80 jaringan diler penjualan di berbagai kota. Pikap ini merupakan kompetitoe bagi pikap Suzuki New Carry, Daihatsu Gran Max dan Wuling Formo Max yang seluruhnya merupakan pikap bermesin bensin.

Pasar pikap di Januari-Oktober 2025 dikuasai Gran Max dan New Carry. Penjualan total Suzuki New Carry dari Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai sekitar 20.500 hingga 21.000 unit. Sementara penjualan ritel Gran Max di periode sama mencapai 31.089 unit.

DFSK Super Cab diproduksi di pabrik PT Sokonindo Automobile di Cikande, Serang, Banten, yang berdiri di atas area 20 hektare.

Dari fasilitas produksi ini, perusahaan juga mengelola pusat distribusi suku cadang yang dirancang untuk memastikan ketersediaan komponen lebih cepat dan merata.

Super Cab dibanderol Rp153,5 juta (OTR Jabodetabek) dan di luar Jawa juga aktif dipasarkan di Palembang, Gorontalo, Palu, hingga Makassar.







