Ketidakpastian Insentif Otomotif Bikin Pasar Menahan Diri, Pasar Mobkas Turun 10 Persen 

Menperin bilang Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk tahun depan, sementara Menko Perekonomian justru membantahnya.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
INSENTIF OTOMOTIF - Suasana pengunjung di penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang. Pedagang mobil menilai insentif untuk industri otomotif tidak menjadi program rutin tahunan. Skema tersebut idealnya diberikan pada fase tertentu ketika industri membutuhkan dorongan tambahan, misalnya saat daya beli melemah atau daya saing sedang turun. 

Ringkasan Berita:
  • Menperin bilang Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk tahun depan, sementara Menko Perekonomian justru membantahnya.
  • Pedagang mobil menilai nsentif seharusnya tidak menjadi program rutin tahunan dan diberikan pada fase tertentu ketika industri membutuhkan dorongan tambahan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana insentif otomotif kembali menimbulkan tanda tanya setelah Menperin menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk tahun depan, sementara Menko Perekonomian justru menyatakan insentif tidak akan diberikan di 2026.

Ketidakselarasan ini dinilai pelaku usaha membuat pasar otomotif, termasuk segmen mobil bekas, bersikap wait and see.

Owner Indigo Auto Yudy Budiman mengatakan, dunia usaha ikut bingung membaca arah kebijakan pemerintah. Perbedaan pernyataan antarkementerian menunjukkan pemerintah masih berhitung mengenai kebutuhan fiskal dan prioritas anggaran.

"Pemerintah sebenarnya lagi berhitung soal kebutuhan fiskal dan prioritas anggaran. Dengan budget yang ada, mau dialokasi ke mana," tutur Yudy saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (29/11/2025).

Yudy menilai insentif seharusnya tidak menjadi program rutin tahunan. Skema tersebut idealnya diberikan pada fase tertentu ketika industri membutuhkan dorongan tambahan, misalnya saat daya beli melemah atau daya saing sedang turun.

"Insentif itu bukan sesuatu yang wajib diberikan every year atau jadi program reguler. Pada fase tertentu bisa jadi booster untuk menjaga momentum industri. Tapi jangan terlalu reguler dan harus tepat sasaran," jelasnya.

Ia juga menilai perlu dipikirkan ulang desain insentif yang lebih berkeadilan. Selama ini, menurutnya, kebijakan yang diberikan terlalu berpihak pada kendaraan listrik membuat industri lain terasa dianaktirikan.

"Kalau kemarin EV (insentif) seperti satu yang golden boy, yang satu anak tiri. Kenapa nggak insentif ramah lingkungan yang menyeluruh? Misalnya hybrid sesekali dikasih insentif, tapi temporary," terang Yudy.


Dampak ke Penjualan Mobil Bekas

Kebijakan insentif yang timpang dan tidak pasti justru berimbas ke psikologi pasar. Konsumen memilih menunda keputusan membeli mobil, termasuk di pasar mobil bekas, karena menunggu apakah akan ada insentif baru atau perubahan regulasi.

"Bahkan termasuk saya di bidang mobil bekas, itu banyak orang yang jadi nunda pembelian. Kalau di mobil tekas kita ada penurunan mungkin sekitar 10-20 persen," ungkap Yudy.

Baca juga: Menperin Agus Gumiwang Kecewa Usulan Insentif Bagi Sektor Otomotif di 2026 Ditolak Menko Airlangga

Ia menyatakan adanya kontradiksi antara imbauan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan kebijakan yang membuat masyarakat menahan diri justru menekan perputaran ekonomi.

"Negara itu lucu. Di satu sisi masyarakat disuruh konsum, disuruh belanja, tapi di satu sisi banyak kebijakan membuat masyarakat menunda untuk belanja," imbuhnya.

Yudy menyarankan insentif yang bersifat sementara antara 3-6 bulan dan menyasar segmen tertentu seperti entry level atau kendaraan ramah lingkungan.

Baca juga: Menko Airlangga: Tahun Depan Tidak Ada Insentif Sektor Otomotif, Industrinya Sudah Kuat

Dengan desain insentif yang terukur, skema pemberian diskon tersebut tidak akan memberatkan fiskal tetapi mampu memberi efek booster pada industri.

"Kalau temporary, itu sebenarnya nggak terlalu membebani fiskal negara, tapi cukup buat booster. Habis itu bisa dialokasikan ke tempat lain," ucap Yudy.

