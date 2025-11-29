Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Otomotif Tumbuh Kompetitif, Pemerintah Komitmen Menjaga Industri Manufaktur Indonesia

Haryo menjelaskan arah kebijakan pemerintah kedepan terkait industri otomotif akan lebih difokuskan pada sejumlah hal.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Otomotif Tumbuh Kompetitif, Pemerintah Komitmen Menjaga Industri Manufaktur Indonesia
Tribunnews.com/Wahyu Aji
INSENTIF OTOMOTIF - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto bicara soal peluang insentif otomotif. 
Ringkasan Berita:
  • Arah kebijakan pemerintah ke depan dipusatkan pada penguatan rantai nilai lokal.
  • Pemerintah mendorongan transfer teknologi dan kapasitas produksi nasional.
  • Pertumbuhan signifikan kendaraan listrik hingga kenaikan pasar roda dua menunjukkan ekosistem industri otomotif stabil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan hingga saat ini belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif untuk tahun 2026 yang diterima dari Kementerian/Lembaga pembina sektor.

Menurutnya, Kemenko Perekonomian akan tetap membuka ruang untuk pembahasan apabila terdapat usulan baru.

“Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor,” kata Haryo kepada wartawan, Sabtu (29/11/2025).

Haryo menjelaskan arah kebijakan pemerintah kedepan terkait industri otomotif akan lebih difokuskan pada sejumlah hal.

Antara lain penguatan rantai nilai lokal, peningkatan TKDN, pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta dukungan yang memastikan adanya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Dengan pendekatan tersebut, Kemenko Perekonomian menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga sektor otomotif sebagai pilar penting industri manufaktur Indonesia.

Menurut Haryo, pembahasan insentif untuk industri otomotif tahun 2026 perlu melihat perkembangan terkini industri nasional.

Bedasarkan data yang dimiliki pemerintah, dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif menunjukkan penguatan yang cukup signifikan, khususnya pada segmen kendaraan listrik.

Pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi yang signifikan menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat.

“Kami berpendapat bahwa Industri Otomotif saat ini sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27 persen dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB sebesar Rp5,66 triliun di tahun 2025,” ujar Haryo.

Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6%, sementara pasar roda dua juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekosistem industri otomotif telah bergerak stabil dan kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah menilai ruang kebijakan dapat ditempatkan secara lebih strategis.

“Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar, sembari tetap menjaga momentum positif industri otomotif,” kata Haryo.

Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews
