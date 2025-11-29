Bridgestone: Ekspansi Produsen Mobil Listrik ke RI Dongkrak Permintaan Ban Replacement

Ringkasan Berita: Permintaan ban roda empat khususnya mobil listrik diyakini melonjak dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan munculnya kebutuhan terhadap ban replacement oleh pemakai EV.

Ban untuk mobil listrik membutuhkan spesifikasi khusus yang berbeda dari ban kendaraan biasa karena bobot baterai EV yang umumnya berat dan membuat tapak ban cepat gundul.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Ekspansi sejumlah merek otomotif dari China yang terjun di bisnis mobil listrik di Indonesia menjadi peluang bagus bagi industri pendukung otomotif.

Satu diantaranya akan turut menggenjot permintaan replacement seiring dengan populasi mobil listrik (EV) yang terjual di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan kebutuhan pemakai EV untuk mengganti ban bawaan pabrikan yang sudah aus karena pemakaian ke ban baru.

"EV pastinya akan menjadi bagian yang semakin besar dari industri kita. Kalau dilihat, sekarang saja

kita keliling hampir semua booth (di pameran otomotif) punya EV atau setidaknya elektrifikasi, ya hybrid, plug-in, atau HEV."

"Jadi itu suatu jenis cahaya (peluang) baru lah ya. Segmen tersebut pasti akan semakin berkembang. Terakhir saya dapat info, tahun ini (market share mobil listrik) sudah sekitar 11 persen dari industri. Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu, itu lompatan yang cukup besar," ungkap Anindito Ajireswara, Head of Marketing Planning Bridgestone Indonesia dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews di hari ke-8 penyelenggaraan pameran Gaikindo Jakarta Auto Show 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 28 November 2025.

Anindito optimistis, kehadiran banyak brand EV dari China termasuk dari Korea dan Eropa akan menjadi dorongan kuat permintaan terhadap penggantian ban baru di kendaraan, meski ban untuk EV membutuhkan spesifikasi khusus yang berbeda dari ban kendaraan biasa karena bobot baterai EV yang umumnya berat.

Dengan sifat alamiah EV yang bobot kendaraannya berat, interval penggantian dari ban lama ke ban baru menjadi lebih cepat dari ban untuk kendaraan biasa.

"Jadi memang itu akan menjadi driver juga ya untuk demand terhadap ban ke depannya. Apalagi EV itu impact-nya ke ban sebenarnya lebih besar. Karena dia lebih berat dengan adanya baterai, dan dengan torsi instan itu. Jadi memang harusnya terjadi pergantian ban lebih cepat," jelas Anindito.

"Itu harapannya bisa menjadi driver tambahan demand untuk produsen ban. Walaupun

kembali lagi tergantung kondisi pengemudinya, pemakaian, dan kondisi jalan. Tapi secara umum kita

melihat ada potensi peningkatan demand dari EV terutama dari karakter mobilnya," imbuhnya.

Mengutip data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), market share EV di Indonesia di 2025 naik menjadi 11 persen dari total kendaraan roda empat yang terjual.

Semntara, total penjualan wholesale EV (dari pabrikan ke diler) selama Januari hingga Oktober 2025 mcncapai 55.225 unit.

Jika volume penjualan wholesales EV digabungkan dengan jenis kendaraan elektrifikasi lainnya jenis hybrid (HEV) dan plug-in hybrid (PHEV), total volume penjualan kendaraa elektrifikasi di Indonesia mencapai 124.510 unit di Januari-Oktober 2025.

Beberapa merek EV yang mendominasi penjualan di Indonesia sepanjang 2025 diantaranya adalah BYD, Chery dan GAC AIon.

Mengutip data internal BYD yang diedarkan ke media pekan ini terungkap, sejak Januari 2024 sampai Oktober 2025, BYD membukukan penjualan EV sebanyak 51.700 unit.

MPV listrik 3 baris, BYD M6 terjual 15.700 unit lebih disusul Sealion 7 sebanyak 7.500 unit hanya dalam beberapa bulan sejak peluncuran pertamanya. City car listrik Atto 1 terjual 8.400 unit.