100 Mobil Modifikasi Ramaikan Babak Final Blackauto Battle 2025 Yogyakarta

Peserta di babak final ini datang dari berbagai kota Tanah Air dan menjadi juara di event penyisihan sebelumnya.

Kualitas modifikasi mobil yang dibawa para peserta di ajang ini meningkat tajam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 100 unit mobil modifikasi dari berbagai genre meramaikan babak final kontes modifikasi Blackauto Battle The Final 2025 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada 22–23 November 2025.

Peserta di babak final ini datang dari berbagai kota Tanah Air dan menjadi juara di event penyisihan sebelumnya dan dipadati ribuan pengunjung sekaligus menjadi barometer utama car culture di Indonesia.

Boy Prabowo dari perwakilan penyelenggara bilang, edisi tahun ini sebagai yang paling meledak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Blackauto Battle The Final 2025 ini memang beda. Ada peningkatan peserta, kualitas karya, jumlah audiens, dan banyak faktor lain yang membuat tahun ini jauh lebih ramai,” ungkapnya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Boy menilai kualitas modifikasi yang dipamerkan para peserta meningkat tajam.

Misalnya, Honda City dari salah satu finalis yang dicangkok mesin K24 turbo dengan penggerak AWD yang pertama dan benar-benar bikin heboh.

Menguasai area indoor dan outdoor JEC, babak final ini diramaikan berbagai kompetisi inti dan suguhan aksi nonstop yang digarap lebih besar dibanding edisi sebelumnya.

Diantaranya, Blackauto Modify yang terdiri dari dua kategori yakni Culture dan Contest, masing-masing diisi lebih dari 100 peserta dari berbagai aliran seperti JDM, stance, street racing, VIP style, hingga super detail. Setiap peserta tampil all-out, menjadikan area indoor penuh mobil-mobil yang digarap ekstrem dan berkualitas tinggi.

Kemudian kompetisi Black Out Loud yang merupakan adu audio dari SQ sampai SPL. Di area outdoor, Black Out Loud menjadi zona paling bising berisi duel Sound Quality (SQ), Sound Quality Loud (SQL), hingga Sound Pressure Loud (SPL). Dentuman bass brutal hingga instalasi high-end memecah suasana dan memanjakan pecinta audio.

Lalu, Blackauto Dyno Test yang dikenal sebagai “kandang Dyno”, area ini jadi salah satu spot teramai.

Mobil-mobil diuji tenaga wheel horsepower (WHP) dalam beberapa kategori seperti Bracket 70 HP, Bracket 130 HP, dan Fun Diesel FFA. Beberapa mobil mencatat output yang jauh melebihi ekspektasi, memicu sorak sorai penonton.

Kompetisi lainnya adalah Blackauto Live Swap: Ganti Mesin Live oleh Garasi Drift. Salah satu highlight terbesar terjadi saat Garasi Drift (Dipo & Ziko) melakukan live swap pada Kecowagon, Opel Record yang diganti dengan mesin Cadillac Escalade V8 6.000cc.

Pada Minggu sore, mobil selesai, dites di Dyno, dan mencatat 300+ HP, lalu langsung diajak drifting oleh Dipo di arena Taxi Drift.

Serta, Blackshot Challenge di mana fotografer dari berbagai wilayah berebut menangkap aksi enam angels Blackauto Battle.