Airlangga Pastikan Tak Ada Insentif Otomotif di 2026, Fokus Bangun Pabrik 

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Ringkasan Berita:
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak akan memberikan insentif kepada industri otomotif di tahun 2026. 
  • Skema insentif selama dua tahun terakhir sudah mencapai hasil yang diharapkan pemerintah untuk pengembangan industri otomotif nasional.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pemerintah memastikan tidak akan memberikan insentif kepada industri otomotif di tahun 2026. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengunjungi pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Airlangga mengatakan, skema insentif selama dua tahun terakhir sudah mencapai hasil yang diharapkan. Produsen yang masuk melalui skema insentif impor EV disebut sudah mulai melakukan perakitan lokal (Completely Knocked Down/CKD).

"Insentif sudah diberikan sepanjang dua tahun untuk mendirikan pabrik dan hasilnya sudah nyata. Hampir semuanya sudah di-CKD di Indonesia dan kalau kita lihat tahun ini harganya relatif yang di bawah Rp 300 juta sudah banyak," tutur Airlangga di GJAW 2025, Sabtu (29/11/2025).

Airlangga menyebut, pemerintah telah mengalokasikan insentif dengan anggaran yang cukup besar untuk sektor otomotif dalam dua tahun terakhir.

"Kemarin pemerintah sudah memberikan insentif dalam 2 tahun itu Rp 7 triliun," ungkap Menko.

Dengan progres yang dianggap memadai, pemerintah kini ingin mengalihkan fokus pada pembuatan fasilitas produksi nasional.

Baca juga: Bridgestone: Ekspansi Produsen Mobil Listrik ke RI Dongkrak Permintaan Ban Replacement

Hal ini disinyalir merupakan rencana pemerintah untuk menghasilkan mobil nasional seperti yang sudah sering dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan.

"Sekarang Pak Presiden ingin membangun pabrik, mungkin dana itu bisa dialihkan untuk membangun pabrik nasional," lanjut Airlangga.

Sebagai tambahan, sejak pandemi Covid-19, pemerintah tercatat beberapa kali menggelontorkan insentif fiskal untuk menopang industri otomotif.

Baca juga: Daimler Relokasi Pabrik Perakitan Truk dan Bus ke Cikarang Berkapasitas  5.000 Unit Per Tahun

Pada 2021, insentif diberikan dalam bentuk PPnBM DTP yang terbukti mendongkrak penjualan mobil di tengah lesunya permintaan. Setelahnya, dukungan serupa terus diberikan setiap tahun dengan berbagai kriteria berbeda.

Memasuki 2025, skema insentif berubah fokus. Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk nol rupiah bagi produsen kendaraan listrik (EV) yang ingin masuk ke pasar Indonesia, dengan syarat mulai 2026 produsen tersebut wajib memproduksi model yang sama di dalam negeri.

 

Sumber: Tribunnews.com
