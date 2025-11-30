Penjualan Suzuki Fronx Naik, Model GL Geser SGX: Siapa Saja Pembelinya?

Ringkasan Berita: Suzuki Fronx menjadi salah satu pendulang volume penjualan kendaraan penumpang Suzuki di Indonesia dengan varian paling banyak terjual tipe GL.

Fronx GL menggunakan mesin bensin 1.5-liter empat silinder berkode K15B, rasio kompresi 10,5 dengan tenaga maksimum 103 hp dan torsi tertinggi torsi 138 Nm.

Harga Fronx GL MT adalah Rp259 juta dan Fronx GL transmisi AT Rp271 juta on the road Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SUV kompak 5 penumpang Suzuki Fronx kini menjadi salah satu pendulang volume penjualan kendaraan penumpang Suzuki di Indonesia.

Sejak diniagakan pada Mei 2025 lalu, penjualan Fronx stabil di berbagai kota. Model GL kini mendulang penjualan lebih banyak ketimbang model di atasnya, SGX.

"Penjualan ritel kami untuk Fronx dari September ke Oktober naik dari 1000 ke 1.100 unit. Saat ini SGX sedikit turun yang tren naik GL," ungkap Dony Saputra, Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, baru-baru ini.

Dony menjelaskan, shifting ini terjadi karena adanya early adopter. Pembeli Fronx tipe GL kebanyakan pembeli yang eks pemilik city car naik ke GL.

Fronx GL merupakan varian terendah dari Suzuki Fronx dan belum hybrid. Model ini ditawarkan dengan transmisi manual dan otomatis.

Fronx GL menggunakan mesin bensin 1.5-liter empat silinder berkode K15B, rasio kompresi 10,5 dengan tenaga maksimum 103 hp dan torsi tertinggi torsi 138 Nm dengan performa kuat.

Fronx transmisi manual memiliki 5-percepatan dan 6-percepatan untuk transmisi AT. Harga Fronx GL MT adalah Rp259 juta dan Fronx GL AT Rp271 juta on the road Jakarta.

Fronx merupakan model kendaraan penumpang pertama Suzuki di Indonesia yang dilengkapi teknologi ADAS yang mencakup Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, dan Autonomous Emergency Braking yang bekerja otomatis menjaga jarak dan posisi mobil di jalan.

Di interiornya, Fronx memiliki Head-Up Display dan kamera 360 derajat untuk memandu pengemudi memantau kondisi sekitar tanpa perlu mengganggu konsentrasi mengemudi.

Layar sentuh berukuran 9 inci di Fronx mendukung konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto serta wireless charger untuk pengisian daya baterai smartphone.

Fitur-fitur mumpuni lainnya di Fronx adalah Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, dan High Beam Assist.

Dengan semakin banyaknya model yang ditawarkan ke pasar oleh berbagai merek termasuk merek pendatang baru, dari China, Dony mengakui penjualan SUV di Indonesia saat ini semakin ketat.

Kabar baiknya, konsumen mulai teredukasi untuk menentukan pilihan ke model hybrid yang lebih irit konsumsi BBM dan lebih ramah lingkungan. "Lebih dari 60 persen penjualan kendaraan penumpamg kami dari hybrid," ungkap Dony Saputra.

Selain itu, lebih dari 50 persen penjualan kendaraan penumpang Suzuki berasal dari model SUV.