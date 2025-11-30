Memahami Filosofi Travel+ di SUV Jetour T2 yang Mendebut di GJAW 2025

Ringkasan Berita: Jetour, merek otomotif baru dari Tiongkok menerapkan filosofi Travel+ sebagai strategi pemasaran kendaraannya di Indonesia terutama pada model SUV T2 yang baru diluncurkan di GJAW 2025.

Jetour T2 merupakan SUV offfroad 5 penumpang bergaya boxy yang menjadi model kendaraan ketiga Jetour yang diniagakan di Indonesia setelah SUV Dashing dan X70 Plus.

Konsep Travel+ menonjolkan nilai tambah (plus) bagi para pengendara, seperti kenyamanan, kebebasan, fleksibilitas, serta integrasi teknologi.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Filosofi Travel+ menjadi strategi Jetour, merek otomotif baru dari Tiongkok, yang kini menggarap pasar Indonesia.

Filosofi tersebut menjadi strategi gobal perusahaan untuk mendorong pertumbuhan dan menjadi landasan dalam merancang setiap kendaraan.

Di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, Jetour mempertegas filosofi Travel+ tersebut di SUV terbarunya yang mendebut di pameran ini, Jetour T2.

Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia Arief Sutrisno mengatakan, inti filosofi Travel+ adalah pendekatan dalam merancang dan memproduksi kendaraan yang menempatkan perjalanan sebagai prioritas utama di mana pemiliknya bisa leluasa membangun kedekatan bersama keluarga dan kerabat.

Filosofi ini memberikan kebebesan kepada pemiliknya untuk mengkustomisasi kendaraannya sesuai preferensi sehingga ketika berkendara dengan SUV ini bisa menghadirkan kenangan berharga.

Konsep Travel+ menonjolkan nilai tambah (plus) bagi para pengendara, seperti kenyamanan, kebebasan, fleksibilitas, serta integrasi teknologi yang mendukung gaya hidup modern dan kebutuhan individual.

Soal kebebasan memodifikasi, T2 punya dua opsi modifikasi di market global yang menonjolkan karakter ekstrem dari filosofi Travel+. Pertama adalah T2 Dark Knight menghadirkan balutan shadowy metallic matte armor layaknya perisai.

Kedua, T2 Nexus Sentinel hadir dengan palet warna dan sentuhan premium yang menonjolkan kesan rapi dan presisi. Desain boxy yang tegas dipadukan dengan lekukan halus pada bodinya, menghadirkan keseimbangan antara tampilan yang premium dan karakter yang tetap energik.

PIhaknya juga memberikan fleksibilitas personalisasi yang memungkinkan konsumen menyesuaikan kendaraan dengan gaya hidup dan hobi mereka. Mulai dari setup camping hingga konfigurasi khusus bagi penggemar lure fishing.

Dengan demikian, setiap kendaraan dapat mencerminkan kepribadian dan karakter pemiliknya.

Positioning merek ini adalah traveling SUV karena capable diajak berpetualang. Kemampuan offroad-nya bisa dirasakan oleh pengguna. Misal pada T2 Sentinel, upgrade tampilan T2 lebih serius lagi dengan 13 ubahan baru," ungkap Arif Sutrisno di acara diskusi dengan media di gelaran GJAW 2025 baru-baru ini.

Dia menjelaskan, banyak skenario mengkustomisasi T2 sesuai mood dan minat pemiliknya antara lain untuk aktivitas camping hingga mancing. "Pengembangan T2 di Indonesia akan mengikuti kebutuhan gaya hidup konsunen lokal di Indonesia dengan tetap mengusung spirit Adventure Now," jelasnya.