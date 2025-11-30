Masyarakat Tak Setuju Insentif Otomotif Dihentikan Pada 2026, Komunitas: Perlambat Pemulihan Pasar

Ringkasan Berita: Keputusan penghentian insentif otomotif menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli dan memperlambat pemulihan pasar otomotif

Tanpa insentif, minat beli masyarakat diperkirakan akan merosot dan membuat penjualan mobil berada di posisi yang sulit

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pemberian insentif untuk industri otomotif pada 2026. Padahal, sepanjang 2025 insentif pembelian mobil listrik masih diberlakukan, dan pada 2021 stimulus PPnBM-DTP sempat membuat harga mobil turun signifikan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan insentif untuk sektor otomotif yang akan mulai berlaku pada 2026.

Menperin menegaskan, insentif tersebut sangat penting mengingat industri otomotif memiliki efek berganda (multiplier effect) yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional.

Respons Masyarakat

Keputusan penghentian insentif ini juga menuai beragam respons dari masyarakat, yang umumnya menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli dan memperlambat pemulihan pasar otomotif.

Fadil warga Jakarta pengguna kendaraan roda dua yang ingin membeli mobil, menilai insentif masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk menekan harga jual.

INSENTIF MOBIL - Fadil, masyarakat yang berkunjung ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025) berkomentar mengenai insentif otomotif yang akan dihilangkan tahun 2026. (Tribunnews.com/Lita Febriani). (Tribunnews.com/Lita Febriani)

"Menurut saya insentif sangat penting karena bikin harga kendaraan lebih murah, apalagi buat mobil listrik karena PPN ilang kan ya," tutur Fadil kepada Tribunnews.com saat di pameran GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Ia menilai mobil hybrid semestinya juga mendapat dukungan serupa, termasuk mobil dengan mesin bensin yang juga sempat merasakan insentif PPnBM DTP.

"Untuk mobil hybrid harus ditambah insentif karena harganya sekarang tinggi apalagi pabrikan Jepang. Semoga dapet perhatian pemerintah buat kasih insentif di tahun depan," ucapnya

Menurut Fadil, mobil berbahan bakar bensin juga tidak kalah membutuhkan stimulus. Saat 2021 diguyur insentif PPnBM DTP terbukti menurunkan harga mobil dan mendorong perputaran ekonomi.

"Apalagi untuk mobil LCGC itu kan pasarnya kelas menengah ke bawah yang sekarang lagi terdampak banget," kata Fadil.

Fadil menambahkan, tanpa insentif, minat beli masyarakat diperkirakan akan merosot dan membuat penjualan mobil berada di posisi yang sulit. Ia sendiri mengaku menunda rencana membeli mobil karena harga yang dinilai terlalu tinggi.

"Harapannya siap pemerintah bisa memberikan insentif atau mungkin melanjutkan insentif yang ada saat ini agar penjualan mobil juga bisa lebih baik. Kalau nggak ada insentif pasti pasar akan sepi juga," ujarnya.

Hal serupa datang dari Angelina warga Bogor. Ia menyebut insentif berperan besar terhadap stabilitas pasar otomotif, terlebih bisa membuat harga menjadi lebih terjangkau.