Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Masyarakat Tak Setuju Insentif Otomotif Dihentikan Pada 2026, Komunitas: Perlambat Pemulihan Pasar

Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pemberian insentif untuk industri otomotif pada 2026. Ini respons masyarakat, hingga komunitas

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
zoom-in Masyarakat Tak Setuju Insentif Otomotif Dihentikan Pada 2026, Komunitas: Perlambat Pemulihan Pasar
HO/IST
INSENTIF OTOMOTIF - Suasana pengunjung di penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang. Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pemberian insentif untuk industri otomotif pada 2026. Padahal, sepanjang 2025 insentif pembelian mobil listrik masih diberlakukan, dan pada 2021 stimulus PPnBM-DTP sempat membuat harga mobil turun signifikan. 

Ringkasan Berita:
  • Keputusan penghentian insentif otomotif menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli dan memperlambat pemulihan pasar otomotif
  • Tanpa insentif, minat beli masyarakat diperkirakan akan merosot dan membuat penjualan mobil berada di posisi yang sulit

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pemberian insentif untuk industri otomotif pada 2026. Padahal, sepanjang 2025 insentif pembelian mobil listrik masih diberlakukan, dan pada 2021 stimulus PPnBM-DTP sempat membuat harga mobil turun signifikan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan insentif untuk sektor otomotif yang akan mulai berlaku pada 2026.

Menperin menegaskan, insentif tersebut sangat penting mengingat industri otomotif memiliki efek berganda (multiplier effect) yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional.

Respons Masyarakat

Keputusan penghentian insentif ini juga menuai beragam respons dari masyarakat, yang umumnya menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya beli dan memperlambat pemulihan pasar otomotif.

Rekomendasi Untuk Anda

Fadil warga Jakarta pengguna kendaraan roda dua yang ingin membeli mobil, menilai insentif masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk menekan harga jual.

INSENTIF MOBIL - Fadil, masyarakat yang berkunjung ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025) berkomentar mengenai insentif otomotif yang akan dihilangkan tahun 2026. (Tribunnews.com/Lita Febriani).
INSENTIF MOBIL - Fadil, masyarakat yang berkunjung ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025) berkomentar mengenai insentif otomotif yang akan dihilangkan tahun 2026. (Tribunnews.com/Lita Febriani). (Tribunnews.com/Lita Febriani)

"Menurut saya insentif sangat penting karena bikin harga kendaraan lebih murah, apalagi buat mobil listrik karena PPN ilang kan ya," tutur Fadil kepada Tribunnews.com saat di pameran GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Ia menilai mobil hybrid semestinya juga mendapat dukungan serupa, termasuk mobil dengan mesin bensin yang juga sempat merasakan insentif PPnBM DTP.

"Untuk mobil hybrid harus ditambah insentif karena harganya sekarang tinggi apalagi pabrikan Jepang. Semoga dapet perhatian pemerintah buat kasih insentif di tahun depan," ucapnya 

Menurut Fadil, mobil berbahan bakar bensin juga tidak kalah membutuhkan stimulus. Saat 2021 diguyur insentif PPnBM DTP terbukti menurunkan harga mobil dan mendorong perputaran ekonomi.

"Apalagi untuk mobil LCGC itu kan pasarnya kelas menengah ke bawah yang sekarang lagi terdampak banget," kata Fadil.

Fadil menambahkan, tanpa insentif, minat beli masyarakat diperkirakan akan merosot dan membuat penjualan mobil berada di posisi yang sulit. Ia sendiri mengaku menunda rencana membeli mobil karena harga yang dinilai terlalu tinggi.

"Harapannya siap pemerintah bisa memberikan insentif atau mungkin melanjutkan insentif yang ada saat ini agar penjualan mobil juga bisa lebih baik. Kalau nggak ada insentif pasti pasar akan sepi juga," ujarnya. 

Baca juga: Ketidakpastian Insentif Otomotif Bikin Pasar Menahan Diri, Pasar Mobkas Turun 10 Persen 

Hal serupa datang dari Angelina warga Bogor. Ia menyebut insentif berperan besar terhadap stabilitas pasar otomotif, terlebih bisa membuat harga menjadi lebih terjangkau.

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Internasional

Serangan Pesawat Tak Berawak Tewaskan 104 Warga Sipil di Kordofan, Sudan

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
insentif otomotif
Airlangga Hartarto
Agus Gumiwang Kartasasmita
kendaraan listrik
mobil hybrid
Gaikindo Jakarta Auto Week
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Ketidakpastian Insentif Otomotif Bikin Pasar Menahan Diri, Pasar Mobkas Turun 10 Persen 

Ketidakpastian Insentif Otomotif Bikin Pasar Menahan Diri, Pasar Mobkas Turun 10 Persen 

Lexus Mulai Gaet Lebih Banyak Pelanggan Baru, Repeat Customer Tetap Dominan

Lexus Mulai Gaet Lebih Banyak Pelanggan Baru, Repeat Customer Tetap Dominan

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas