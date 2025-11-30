Menko Airlangga Sebut Tidak Ada Insentif Otomotif di 2026, Pengamat: Pameran Jangan Jadi Tolok Ukur

Ringkasan Berita: Jika industri otomotif bisa kembali bergerak normal, dampaknya akan jauh melampaui sekadar pemulihan penjualan.

Kebijakan insentif bukan hanya menguntungkan pembeli, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi mikro hingga makro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku industri otomotif tengah menahan napas menjelang tahun depan. Tekanan biaya, pelemahan daya beli, hingga kebijakan fiskal yang dinilai tidak ramah industri membuat kekhawatiran semakin nyata. Pemerintah perlu bertindak cepat sebelum sektor ini kembali mengalami keterpurukan seperti beberapa tahun lalu.

Diketahui, Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pemberian insentif untuk industri otomotif pada 2026. Sepanjang 2025 insentif pembelian mobil listrik masih diberlakukan, dan pada 2021 stimulus PPnBM-DTP sempat membuat harga mobil turun signifikan.

Baca juga: Masyarakat Tak Setuju Insentif Otomotif Dihentikan Pada 2026, Komunitas: Perlambat Pemulihan Pasar

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Padahal, sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan insentif untuk sektor otomotif yang akan mulai berlaku pada 2026.

Menperin menegaskan, insentif tersebut sangat penting mengingat industri otomotif memiliki efek berganda (multiplier effect) yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

Awas kembali terpuruk

Hal itu mulai jadi sorotan komunitas, pengamat otomotif hingga masyarakat.

Menurut Pengamat Otomotif Bebin Djuana, insentif otomotif masih dibutuhkan. Jangan sampai, industri otomotif kembali terpuruk.

“Sebaiknya tinjau ulang kebijakan pajak, jika tidak kita akan hadapi jilid 2 terpuruknya industri otomotif tahun depan. Apa yang salah harus berani dikoreksi dan diperbaiki," kata Pengamat Otomotif Bebin Djuana, Minggu (30/11/2025).

Baca juga: Komunitas Otomotif: Penghapusan Insentif Perberat Pemulihan Pasar di 2026

Jika industri otomotif bisa kembali bergerak normal, dampaknya akan jauh melampaui sekadar pemulihan penjualan. Industri ini memiliki efek bola salju ke ratusan sektor pendamping, mulai dari manufaktur sampai distribusi. Ia menegaskan bahwa target dua juta unit bukanlah mimpi kosong, asalkan pemerintah memberikan dukungan yang nyata.

“Jika industri ini mulai bisa bergulir kembali harapannya bukan hanya kembali seperti sediakala, tapi menjadi lebih baik dan lebih kuat sehingga cita-cita bisa merengkuh angka penjualan 2juta unit!” ujarnya.

Apalagi industri otomotif merupakan salah satu penyumbang bergeraknya ekonomi. Investasi yang masuk tercatat mencapai Rp 143,91 triliun untuk industri mobil, dan Rp 30,4 triliun di industri sepeda motor. Total keduanya mencapai sekitar Rp 174 triliun. Namun justru sektor ini terasa kurang mendapat dukungan, terutama dari sisi insentif fiskal.

Ada 69 ribu tenaga kerja terserap pada industri mobil, dan 30 ribu pada industri sepeda motor. Jika ditotal maka jumlah penyerapan tenaga kerja nyaris mencapai 100 ribu. Jumlah tenaga kerja di seluruh rantai pasoknya, mencapai 1,5 juta orang. Sehingga ketika insentif diteruskan maka yang terdampak jutaan pekerja, termasuk masyarakat yang mendapatkan mobil dengan harga lebih murah.

“Perlu diingat industri ini menyumbang pemasukan negara nomor berapa? Apakah tidak layak mendapat uluran tangan? Atau dibantu setengah hati dengan insentif?”