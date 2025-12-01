Harga dan Spesifikasi Skutik Fort 250 Adventure CBS dan Viento AX180 CBS dari QJ Motor

Ringkasan Berita: QJ Motor merilis motor serbaguna Fort 250 Adventure CBS dan skuter matic Viento AX180 CBS untuk kebutuhan pemakaian harian di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — QJMotor merilis motor serbaguna Fort 250 Adventure CBS dan skuter matic Viento AX180 CBS untuk kebutuhan pemakaian harian.

Fort 250 Adventure CBS merupakan skuter matik adventure untuk pengendara yang membutuhkan motor serbaguna untuk rutinitas sehari-hari. Skutik ini dibekali desain tangguh untuk pemakaian di jalan perkotaan yang beragam—mulai dari jalanan mulus, bergelombang, hingga yang rusak dan berlubang.

“Setiap pengendara memiliki kebutuhan yang berbeda, terutama dalam penggunaan harian di kota besar. Dengan varian CBS ini, kami ingin menghadirkan skutik adventure yang tetap bertenaga dan tangguh, namun lebih praktis dan mudah dikendalikan," kata Huang Fei Teng, President Director QJ Motor Industry Indonesia.

Fort 250 Adventure CBS memiliki karakter jok lebar dan posisi berkendara yang ergonomis untuk kenyamanan optimal bagi pengendara dalam menghadapi mobilitas sehari-hari di area perkotaan.

Sebagai varian standar dari lini Fort 250 Adventure, model CBS ini mengandalkan sistem pengereman Combi Brake System (CBS) yang sudah tetap terjaga keamanannya bagi pengendara.

Perbedaan utama antara varian CBS dan ABS terletak pada sistem pengeremannya. FORT 250 Adventure menggunakan Anti-lock Braking System (ABS) yang memberikan presisi lebih tinggi terutama pada kondisi ekstrem atau adventure ringan.

Sementara di versi CBS mengandalkan Combi Brake System (CBS) yang menyalurkan sebagian pengereman belakang ke roda depan untuk menciptakan pengereman yang lebih seimbang dan ramah bagi pengendara harian di tengah padatnya lalu lintas kota.

Perbedaan juga terlihat pada roda. Varian ABS dibekali tubeless spoke rims yang lebih fleksibel untuk kebutuhan semi-off-road, sementara varian CBS menggunakan velg cast alloy yang lebih ringan dan ideal untuk mobilitas perkotaan di Indonesia.

Pada bagian suspensi,versi ABS menggunakan shock belakang tabung, sedangkan varian CBS mengusung shock tanpa tabung yang disetel khusus untuk penggunaan harian.

BERGAYA TOURING - QJMotor merilis motor serbaguna Fort 250 Adventure CBS, skuter matik adventure untuk pengendara yang membutuhkan motor serbaguna untuk rutinitas sehari-hari.

Meski memiliki karakter berbeda, konfigurasi suspensi pada varian CBS tetap memberikan tingkat kenyamanan optimal untuk menghadapi kontur jalanan perkotaan yang bervariasi.

Perbedaan juga tampak pada desain belakang, di mana varian ABS menggunakan rear grab aluminium terintegrasi, sementara varian CBS memakai rear grip standar berbahan besi.

Model ini dipasarkan dengan harga Rp46.500.000 (on the road Jakarta) ddalam dua pilihan warna, yaitu Space Silver dan Interstellar.

Viento AX180 CBS Efisien BBM

QJ Motor juga merilis Viento AX180 CBS, skutik harian yang diklaim efisien bahan bakar untuk mobilitas cepat di kota-kota besar.

Ciri khasnya, skutik ini punya tangki bensin berkapasitas besar agar memiliki jarak tempuh yang lebih panjang dalam sekali isi BBM.