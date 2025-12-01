Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Basarnas: Kecelakaan Lalu Lintas Selalu Jadi Pandemi Setiap Libur Nataru

Kecelakaan lalu lintas selalu menjadi ancaman tertinggi selama libur Natal dan Tahun Baru.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Choirul Arifin
Basarnas: Kecelakaan Lalu Lintas Selalu Jadi Pandemi Setiap Libur Nataru
TribunJabar.id/Hilman Kamaludin
KECELAKAAN MAUT BUS AGRA MAS - Polisi saat memeriksa kondisi bus sleeper PO Agra Mas di Mapolres Purwakarta, Selasa (18/11/2025). Kecelakaan maut bus Agra Mas terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 72, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sopir dan kondektur bus tewas. 
Ringkasan Berita:
  • Kecelakaan lalu lintas selalu menjadi ancaman tertinggi selama libur Natal dan Tahun Baru.
  • Kecelakaan lalu lintas tetap menjadi kasus dominan yang menelan banyak korban jiwa.
  • Selama libur Nataru 2025–2026, Basarnas menyiagakan operasi SAR khusus sejak 18 Desember hingga 5 Januari.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan kecelakaan lalu lintas selalu menjadi ancaman tertinggi selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia menyebut insiden ikecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di libur Nataru sebagai 'pandemi' yang selalu berulang setiap musim liburan.

“Pak Menkes sering menyampaikan bahwa pandemi yang kita hadapi adalah kecelakaan lalu lintas,” kata Syafii dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang dihadiri seluruh kepala daerah secara hybrid, Senin (1/12/2025).

Syafii memaparkan, kategori kejadian terbanyak adalah kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan kapal. Namun, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi kasus dominan yang menelan banyak korban jiwa.

Ia menyebut Basarnas telah menangani 2.496 kejadian sepanjang 2025. Total, ada 11.651 korban dengan rincian 9.232 orang selamat, 1.835 meninggal, dan 584 hilang.

Selama libur Nataru 2025–2026, Basarnas menyiagakan operasi SAR khusus sejak 18 Desember hingga 5 Januari. Para personel akan disebarkan di pelabuhan, bandara, terminal, jalan tol, stasiun, titik wisata, dan lokasi rawan bencana.

“Siaga SAR ini kami tujukan untuk menjamin kesiapsiagaan unsur SAR, mempercepat response time pertolongan, dan menekan jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Basarnas mengerahkan 3.782 personel, tiga helikopter, puluhan kapal penyelamat, drone thermal, serta lebih dari 17 ribu potensi SAR yang siap mendukung operasi di seluruh wilayah Indonesia.

Syafii juga mengingatkan banyak kecelakaan terjadi karena kelalaian, termasuk wisatawan yang terseret arus atau tenggelam, serta kecelakaan transportasi yang diperparah cuaca ekstrem. 

Baca juga: 2 Kecelakaan Truk Terjadi di Semarang dalam 2 Pekan Terakhir, Kontur Jalan Sama-sama Menurun

“Ini yang terjadi di wilayah negara kita saat ini,” katanya.

Dia meminta seluruh operator transportasi memperketat manifest dan memastikan alat deteksi darurat berfungsi. Ia menegaskan keselamatan publik bergantung pada kolaborasi instansi dan kesiapan masyarakat.

Baca juga: Kecelakaan 2 Fast Boat di Klungkung Akibatkan 8 Luka, Kejadian Serupa Pernah Terjadi di Denpasar

“Basarnas berkomitmen memberikan layanan terbaik dan siaga 24 jam agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman,” tutupnya.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Basarnas
Kecelakaan lalu lintas
libur Nataru
