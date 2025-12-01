Spesifikasi All New Honda Vario 125 Terbaru, Termasuk Varian Tipe Street

Ringkasan Berita: AHM merilis skutik terbaru All New Honda Vario 125 dengan pembaruan spesifikasi yang menyeluruh dan berkonsep Street style.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis skutik terbaru All New Honda Vario 125 dengan pembaruan spesifikasi yang menyeluruh dan berkonsep Street style di pabrik AHM di Cikarang, Jawa Barat, Senin, 1 Desember 2025.

Desain lampu depan, belakang, dan winker All New Honda Vario 125 sepenuhnya tampil baru dengan desain lampu yang lebih sporti dan advance. Lampu depan All New Honda Vario 125 tetap mengusung desain V-shape tapi diklaim punya teknologi LED terbaru.

Desain pada panel meter juga mendapat sentuhan corak baru yang fresh dan atraktif. All New Honda Vario 125 punya tipe baru Street dengan konsep street-style yang ciri khasnya menggunakan setang naked dan panel meter terpisah yang dikombinasikan dengan warna velg atraktif.

SKUTIK BARU - All New Honda Vario 125 varian warna biru.

All New Honda Vario 125 terbaru sudah punya colokan USB Charger Type-C untuk mengisi baterai HP dan konsol boks depan yang lebih luas.

“All New Honda Vario 125 terbaru menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan produk yang tidak hanya advance dan efisien, tetapi juga relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat," kata President Director AHM Susumu Mitsuishi.

Menurutnya, model terbaru ini tak hanya andal di rutinitas harian, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masa kini.

Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya bilang, segmen skutik 125cc memiliki potensi besar di Indonesia karena sangat sesuai dengan kebutuhan harian masyarakat membutuhkan motor yang efisien, praktis dan advance.

"Ragam tipe All New Honda Vario 125 yang kami hadirkan diharapkan dapat memberikan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor dengan tampilan sporti dan tetap fungsional,” ujar Thomas.



Spesifikasi All New Honda Vario 125:

Mesin: Mesin bensin 125cc liquid-cooled engine dengan teknologi eSP

Konsumsi BBM: 51,7 km/liter.

Kapasitas bagasi: 18 liter (helm bisa masuk)

Panel meter: full digital dengan indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, jam digital, indikator tegangan baterai, pengingat penggantian oli, trip meter, serta indikator ISS dan Honda Smart Key di tipe CBS-ISS dan Street.

Lampu depan belakang: LED

Ukuran ban depan dan belakang: 90/80 dan belakang 100/80 dan velg alloy.

Sistem pengereman: Wavy Disc Brake dengan Combi Brake System (CBS).

Warna tipe CBS-ISS: Advance Blue, Advance Matte Red, Advance Matte Black.

Warna tipe CBS:Sporty Mint, Sporty Red, dan Sporty Black.

Warna tipe Street: Street Black Coral, Street Black Purple, Street Black White.

Harga jual:

Tipe CBS: Rp24.410.000

Tipe CBS-ISS: Rp26.065.000

Tipe Street: Rp26.499.000 (all harga On The Road Jakarta).



* Tipe CBS-ISS, terdapat 3D emblem untuk tulisan Vario sekaligus velg warna bronze.