Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Spesifikasi All New Honda Vario 125 Terbaru, Termasuk Varian Tipe Street

PT Astra Honda Motor merilis skutik terbaru All New Honda Vario 125 dengan pembaruan spesifikasi yang menyeluruh dan berkonsep Street style.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Spesifikasi All New Honda Vario 125 Terbaru, Termasuk Varian Tipe Street
Tribunnews.com/dok. AHM
SKUTIK BARU - All New Honda Vario 125 tipe Street. Model ini dijual di Indonesia Rp26.499.000 on the road Jakarta. 
Ringkasan Berita:
  • AHM merilis skutik terbaru All New Honda Vario 125 dengan pembaruan spesifikasi yang menyeluruh dan berkonsep Street style.
  • Model ini punya tipe baru Street dengan konsep street-style yang ciri khasnya menggunakan setang naked dan panel meter terpisah.
  • Harga jualnya untuk Tipe CBS: Rp24.410.000 dan tipe Street: Rp26.499.000 OTR Jakarta.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis skutik terbaru All New Honda Vario 125 dengan pembaruan spesifikasi yang menyeluruh dan berkonsep Street style di pabrik AHM di Cikarang, Jawa Barat, Senin, 1 Desember 2025.

Desain lampu depan, belakang, dan winker All New Honda Vario 125 sepenuhnya tampil baru dengan desain lampu yang lebih sporti dan advance. Lampu depan All New Honda Vario 125 tetap mengusung desain V-shape tapi diklaim punya teknologi LED terbaru.

Desain pada panel meter juga mendapat sentuhan corak baru yang fresh dan atraktif. All New Honda Vario 125 punya tipe baru Street dengan konsep street-style yang ciri khasnya menggunakan setang naked dan panel meter terpisah yang dikombinasikan dengan warna velg atraktif.

All New Vario 205 Blue
SKUTIK BARU - All New Honda Vario 125 varian warna biru.

All New Honda Vario 125 terbaru sudah punya colokan USB Charger Type-C untuk mengisi baterai HP dan konsol boks depan yang lebih luas.

“All New Honda Vario 125 terbaru menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan produk yang tidak hanya advance dan efisien, tetapi juga relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat," kata President Director AHM Susumu Mitsuishi.

Menurutnya, model terbaru ini tak hanya andal di rutinitas harian, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masa kini.

Rekomendasi Untuk Anda

 Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya bilang, segmen skutik 125cc memiliki potensi besar di Indonesia karena sangat sesuai dengan kebutuhan harian masyarakat membutuhkan motor yang efisien, praktis dan advance. 

Baca juga: Harga dan Spesifikasi Skutik Fort 250 Adventure CBS dan Viento AX180 CBS dari QJ Motor

"Ragam tipe All New Honda Vario 125 yang kami hadirkan diharapkan dapat memberikan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor dengan tampilan sporti dan tetap fungsional,” ujar Thomas.

 
Spesifikasi All New Honda Vario 125

Mesin: Mesin bensin 125cc liquid-cooled engine dengan teknologi eSP
Konsumsi BBM: 51,7 km/liter.
Kapasitas bagasi: 18 liter (helm bisa masuk)
Panel meter: full digital dengan indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, jam digital, indikator tegangan baterai, pengingat penggantian oli, trip meter, serta indikator ISS dan Honda Smart Key di tipe CBS-ISS dan Street.
Lampu depan belakang: LED 
Ukuran ban depan dan belakang: 90/80 dan belakang 100/80 dan velg alloy.
Sistem pengereman: Wavy Disc Brake dengan Combi Brake System (CBS).

Warna tipe CBS-ISS: Advance Blue, Advance Matte Red, Advance Matte Black. 
Warna tipe CBS:Sporty Mint, Sporty Red, dan Sporty Black.
Warna tipe Street: Street Black Coral, Street Black Purple, Street Black White. 

Harga jual:
Tipe CBS: Rp24.410.000
Tipe CBS-ISS: Rp26.065.000
Tipe Street: Rp26.499.000 (all harga On The Road Jakarta).


* Tipe CBS-ISS, terdapat 3D emblem untuk tulisan Vario sekaligus velg warna bronze. 

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
All New Honda Vario 125
tipe Street
skutik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Baru di IIMS 2024, United E-Motor Upgrade Fitur dan Launching 2 Motor Listrik

Baru di IIMS 2024, United E-Motor Upgrade Fitur dan Launching 2 Motor Listrik

Punya Motor Skutik, Jangan Lupa Perhatikan Frekuensi Penggantian Oli Mesin

Punya Motor Skutik, Jangan Lupa Perhatikan Frekuensi Penggantian Oli Mesin

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas