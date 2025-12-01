Menko Airlangga: Banjir EV China Bikin Harga Mobil Turun, Rata-rata Rp 300 Jutaan

Ringkasan Berita: Harga mobil di Indonesia saat ini cenderung turun sejak banjirnya mobil listrik asal China ke Indonesia.

Penjualan mobil konvensional relatif stabil, tetapi mobil listrik justru mengalami lonjakan signifikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan harga mobil di Indonesia saat ini cenderung turun sejak banjirnya mobil listrik asal China ke Indonesia.

Airlangga menjelaskan, penjualan mobil konvensional relatif stabil, tetapi mobil listrik justru mengalami lonjakan signifikan. Sementara itu, penjualan sepeda motor tercatat tumbuh 8,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025.

"Penjualan mobil listrik naik 18,27 persen. Jadi, terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik," kata Airlangga ketika memberi sambutan dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini harga rata-rata mobil berada di kisaran Rp 300 juta.

Angka tersebut ia sampaikan berdasarkan pengamatannya di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

"Kalau kita lihat kemarin di pameran di Bumi Serpong Damai harga mobil rata-rata Rp 300 juta rupiah, bahkan ada mobil yang harganya Rp 175 juta sampai Rp 190 juta," ujar Airlangga.

Ia menilai kehadiran EV membuat kompetisi di pasar mobil semakin ketat, sehingga turut menekan harga mobil konvensional.

Airlangga memandang kondisi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Jadi ke depan kita melihat kita melihatnya ke depan kita didorong oleh tailwind. Jadi yang ada resikonya upside risk daripada downside risk," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga mengunjungi pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Airlangga memastikan pemerintah tidak akan memberikan insentif kepada industri otomotif pada 2026.

"Insentif sudah diberikan sepanjang dua tahun untuk mendirikan pabrik dan hasilnya sudah nyata. Hampir semuanya sudah di-CKD di Indonesia dan kalau kita lihat tahun ini harganya relatif yang di bawah Rp 300 juta sudah banyak," kata Airlangga di GJAW 2025.

Airlangga menyebut, pemerintah telah mengalokasikan insentif dengan anggaran yang cukup besar untuk sektor otomotif dalam dua tahun terakhir.

"Kemarin pemerintah sudah memberikan insentif dalam 2 tahun itu Rp 7 triliun," ungkap Menko.