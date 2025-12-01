Tingkatkan Kinerja, HOPE Gandeng Produsen Truk Hybrid Asal Tiongkok

Ringkasan Berita: HOPE menggandeng produsen truk hybrid asal Tiongkok yang dimiliki oleh pemain otomotif kelas dunia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) menggandeng produsen truk hybrid asal Tiongkok yang dimiliki oleh pemain otomotif kelas dunia guna meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

“Kami telah menandatangani memorandum of understanding (MOU) dengan salah satu produsen teknologi truk hybrid besar dari Tiongkok pada akhir November 2025,” tutur Direktur utama Harapan Duta Pertiwi Kevin Jong kepada media, Senin (1/12/2025).

Harapan Duta Pertiwi yang mengusung kode saham HOPE ini juga tengah mempersiapkan uji coba penggunaan truk hybrid di Indonesia.

“Uji coba akan dilakukan awal tahun 2026. Kami akan menguji ketangguhan dan tingkat kehematan truk tersebut,” papar Kevin.

Dia menerangkan, uji coba dilakukan di areal tambang nikel. Truk berkapasitas 30 ton tersebut akan digunakan untuk mengangkut material tambang.

“Kabarnya, truk tersebut mampu lebih hemat berkisar 30 persen hingga 50 persen dibandingkan dengan penggunaan truk berbahan bakar minyak solar,” jelas Kevin.

HOPE yang didirikan sejak tahun 2005 itu mengaku bahwa setelah uji coba dengan hasil memuaskan, selanjutnya akan menjual truk hybrid kepada konsumen pelaku tambang di Indonesia.

“Setelah uji coba dan hasilnya bagus, selanjutnya kami akan menjual truk hybrid kepada konsumen korporasi pelaku usaha pertambangan di Indonesia, salah satunya PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera (TMMS),” jelas Kevin.

Saat ini, HOPE telah berinvestasi di TMMS dan berencana menambah porsi kepemilikannya sebagaimana keterbukaan informasi yang telah disampaikan kepada Otoritas Bursa.

Diharapkan, tambah dia, lini bisnis penjualan truk hybrid HOPE dapat bersinergi cukup baik dengan TMMS.

“Dimana TMMS diharapkan dapat meningkatkan performa keuangannya melalui penghematan BBM yang menjadi salah satu komponen utama biaya operasional,” tutur Kevin.

Kevin juga mengatakan, pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk mengakuisisi sepenuhnya TMMS yang diharapkan dapat meningkatkan performa HOPE secara keseluruhan.

"Untuk akuisisi sepenuhnya mungkin akan dapat didanai oleh HOPE dengan memanfaatkan sumber pendanaan melalui mekanisme pasar modal,” tutur Kevin.

Dia menambahkan, selain bertujuan meningkatkan kinerja, kehadiran truk hybrid juga turut mendukung ekonomi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.

Saat ini, HOPE bergerak dalam bidang industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi trailer.

