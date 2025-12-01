Eco Journey Jelajahi Lombok Bersama Lini Hybrid Toyota

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan pengalaman berkendara menyeluruh melalui rangkaian Toyota Eco Journey dan GR Trackday yang digelar di Lombok, 1-3 Desember 2025.

Dalam kegiatan yang menjadi penutup agenda test drive 2025 ini, Toyota menyiapkan hampir seluruh lini kendaraan elektrifikasi (HEV) dan model sporty GR untuk diuji, termasuk New Veloz Hybrid EV yang baru melakukan World Premiere di Indonesia.

Direktur Pemasaran TAM Hiroyuki Oide mengatakan, agenda ini dirancang agar media dapat merasakan teknologi hybrid Toyota secara utuh, mulai dari efisiensi BBM, kenyamanan berkendara, hingga berbagai benefit teknis di beragam kondisi jalan.

"Pada test drive di penghujung tahun 2025 kami ingin mengajak media merasakan jajaran elektrifikasi Toyota di Lombok agar dapat merasakan dan explore langsung cara kerja hybrid Toyota, efisiensi BBM dan berbagai benefit lainnya," tutur Oide dalam Toyota Eco Journey dan GR Trackday di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (1/12/2025).

Toyota membawa hampir seluruh model HEV yang dipasarkan di Indonesia, mulai dari 2 unit Kijang Innova Zenix V HEV, Alphard HEV, Vellfire HEV, Camry HEV, Corolla Altis GR Sport HEV, Corolla Cross HEV, Corolla Cross GR Sport HEV, 4 unit Yaris Cross HEV dan 2 unit New Veloz Hybrid EV sebagai unit terbaru.

Perjalanan dimulai dari Bandara Internasional Lombok menuju Krida Toyota, satu-satunya dealer resmi Toyota di NTB, berjarak sekitar 32 km.

Jalanan yang lengang dan mulus membuat peserta leluasa menguji performa HEV di kecepatan tinggi. Mobil tetap stabil meski melewati sambungan jembatan yang cukup mengguncang.

Beberapa tikungan panjang juga dapat dilewati tanpa kesulitan, menunjukkan kestabilan suspensi dan distribusi tenaga yang halus.

Memasuki area perkotaan dengan kondisi jalan lebih padat, sistem HEV Toyota menunjukkan respons pintar dalam mengatur kolaborasi mesin bensin dan motor listrik. Alhasil, konsumsi bahan bakar tetap efisien tanpa mengurangi kenyamanan.

Perjalanan dilanjutkan menuju Malaka Hill Lombok Utara sejauh 42 km, melewati rute khas Lombok yang berbukit dan berliku. Performa teknologi hybrid Toyota benar-benar diuji di lintasan ini.

Tipikal jalanan menanjak yang curam berbentuk letter U, ruas jalan sempit, serta titik-titik jalan rusak mampu dilibas dengan mudah oleh lini hybrid Toyota.

Sinergi mesin dan motor listrik yang diatur seamless oleh Power Split Device membuat kendaraan tetap responsif dan mudah dikendalikan.

Bahkan pada tikungan tajam dan tanjakan tanpa ruang ancang-ancang, seluruh model, termasuk Alphard dan Vellfire HEV yang berbodi besar dan diisi empat penumpang, mampu melibasnya tanpa kendala.

Suspensi juga bekerja optimal menyesuaikan kontur jalan, membuat semua penumpang tetap nyaman. Tidak ada ayunan berlebih maupun hentakan keras saat melewati jalan rusak.