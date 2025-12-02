Toyota Dominasi Penjualan Mobil Hybrid di NTB, Market Share Naik Tipis

Ringkasan Berita: Penjualan mobil hybrid Toyota naik signifikan di NTB.

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Penjualan kendaraan elektrifikasi terus menunjukkan tren positif di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Toyota mencatat pertumbuhan penjuaan signifikan terutama di segmen hybrid di wilayah ini.

Direktur Krida Dinamik Autonusa Kusnadi mengungkap, pangsa pasar Toyota di NTB naik tipis namun konsisten di tahun 2025.

"Market share Toyota di Nusa Tenggara Barat meningkat 0,3 persen dibanding tahun lalu dari 32,9 persen menjadi 33,2 persen," tutur Kusnadi di dealer Krida, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025).

Secara nasional Toyota menjadi pabrikan dengan penjualan mobil hybrid tertinggi sepanjang Januari-Oktober 2025 sebanyak 24.979 unit.

Kontributor terbesar adalah Innova Zenix Hybrid, yang menjadi model elektrifikasi terlaris Toyota dengan torehan 19.701 unit.

Kusnadi menerangkan, bahwa tren serupa juga terlihat di NTB, di mana penjualan mobil berjenis hybrid dari Toyota naik hingga 12 persen.

" Penjualan Toyota jenis hybrid terus tumbuh stabil dari tahun ke tahun. Penjualan hybrid Toyota meningkat 12 persen di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk hybrid yang paling dominan ada Zenix Hybrid," jelasnya.

Kusnadi menilai peningkatan penjualan tersebut menunjukkan performa pasar segmen hybrid di wilayah NTB tersebut terus bergeliat.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan hybrid di Nusa Tenggara Barat terus berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Krida Toyota siap mendukung langkah perjalanan pelanggan Toyota," imbuh Direktur Krida Dinamik Autonusa.

Meski penjualan hybrid mencatatkan kenaikan signifikan, model-model konvensional masih menjadi tulang punggung pasar di NTB.

" Mobil yang paling dominan di sini, Avanza dan Rush. Ada juga Hilux 4x4 karena daerah Nusa Tenggara Barat ini banyak tambang. Jadinya penggunaan Hilux-nya cukup tinggi," ucap Kusnadi.

Ia berharap ke depan Toyota Rangga yang merupakan varian dari mobil komersil Hilux juga bisa memperkuat performa penjualan di wilayah tersebut.

" Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Rangga bisa kita up lagi yang lebih bagus," ungkap Kusnadi.