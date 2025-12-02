Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Toyota Optimis Pasar Mobil Hybrid Makin Melonjak: Efisien dan Ramah Lingkungan

Tren elektrifikasi nasional sudah berjalan ke arah yang semakin matang, dimana banyak pilihan elektrifikasi yang mulai diadopsi masyarakat.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Toyota Optimis Pasar Mobil Hybrid Makin Melonjak: Efisien dan Ramah Lingkungan
Tribunnews.com/Lita Febriani
TOYOTA GR TRACK - (kiri-kanan) Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily dan Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Hiroyuki Oide dalam acara Toyota Eco Journey dan GR Trackday yang digelar di Lombok, 1-3 Desember 2025, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Penjualan ritel Toyota pada Oktober 2025 mencapai 21.504 unit atau naik 7,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
  • Sepanjang Oktober 2025, 2.534 unit kendaraan elektrifikasi (xEV) terjual.
  • Tren elektrifikasi nasional sudah berjalan ke arah yang semakin matang, dimana banyak pilihan elektrifikasi yang mulai diadopsi masyarakat.

 

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - PT Toyota Astra Motor (TAM) semakin percaya diri menghadapi pergeseran tren mobilitas nasional menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Optimisme ini juga terlihat dari capaian penjualan sepanjang tahun 2025, khususnya pada segmen elektrifikasi yang terus menunjukkan peningkatan stabil.

Marketing Director TAM Jap Ernando Demily mengatakan, penjualan ritel Toyota pada Oktober 2025 mencapai 21.504 unit atau naik 7,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Dari awal tahun sampai hari ini, penjualan kita itu selalu di atas 20.000 dan yang paling penting masih mempertahankan posisi nomor 1 di Indonesia dengan market share-nya 31,7 persen," tutur Ernando dalam acara Toyota Eco Journey dan GR Trackday yang digelar di Lombok, 1-3 Desember 2025, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025). 

Pertumbuhan terlihat paling menonjol di segmen elektrifikasi.

Sepanjang Oktober 2025, Toyota mencatat penjualan 2.534 unit kendaraan elektrifikasi (xEV), naik 10 persen dibandingkan September.

Toyota juga masih mempertahankan market share elektrifikasi sebesar 21,6 persen, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam pasar mobil ramah lingkungan.

Toyota menilai, tren elektrifikasi nasional sudah berjalan ke arah yang semakin matang, dimana banyak pilihan elektrifikasi yang mulai diadopsi masyarakat.

Dengan performa penjualan hybrid yang terus meningkat, Toyota juga semakin yakin bahwa teknologi hybrid akan menjadi pilihan utama konsumen Indonesia sebelum transisi penuh menuju kendaraan listrik murni.

Model-model hybrid Toyota seperti Innova Zenix, Yaris Cross Hybrid, hingga Veloz Hybrid juga diharapkan mampu menjadi penggerak penjualan yang stabil di berbagai daerah.

"Di Toyota, kami melihat bahwa tren-nya akan bergerak ke solusi mobilitas yang pertama efisien. Yang kedua, ramah lingkungan dan yang ketiga, kami percaya bahwa majority of masyarakat Indonesia masih memikirkan total value yang baik bagi seluruh pelanggan," jelasnya.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Toyota
hybrid
mobil
ramah lingkungan
Tribunnews
