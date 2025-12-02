Toyota Prediksi Pasar Hybrid Menguat Pada 2026, Didukung Penjualan Stabil dan Penerimaan Konsumen 

Ringkasan Berita: Dasar optimisme Toyota terhadap pasar hybrid pada 2026 lahir dari performa dan penerimaan konsumen sepanjang 2025

Seluruh model elektrifikasi Toyota mendapat sambutan yang sangat positif dan secara komposisi penjualannya kini telah melampaui model konvensional

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Toyota Astra Motor (TAM) memproyeksikan pasar kendaraan hybrid di Indonesia akan tumbuh lebih kuat pada 2026, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap efisiensi, aspek ramah lingkungan dan nilai kepemilikan kendaraan.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily menilai, tren elektrifikasi khususnya hybrid masih akan menjadi pendorong utama pasar otomotif tahun depan.

"Di Toyota, kami melihat bahwa tren-nya akan bergerak ke solusi mobilitas yang pertama efisien. Yang kedua, ramah lingkungan dan yang ketiga, kami percaya bahwa majority masyarakat Indonesia masih memikirkan total value yang baik bagi seluruh pelanggan," tutur Ernando dalam acara Toyota Eco Journey dan GR Trackday yang digelar di Lombok, 1-3 Desember 2025, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025).

Dasar optimisme Toyota terhadap pasar hybrid pada 2026 lahir dari performa dan penerimaan konsumen sepanjang 2025.

Ernando menyebut seluruh model elektrifikasi Toyota mendapat sambutan yang sangat positif dan secara komposisi penjualannya kini telah melampaui model konvensional (Internal Combustion Engine/ICE), terutama pada model yang ditawarkan dengan varian hybrid.

"Masyarakat kelihatannya sudah bisa mulai merasakan langsung berbagai benefit, berbagai kemudahan dan tentunya efisiensi yang dirasakan," kata Ernando.

Peluncuran New Veloz Hybrid EV pada November 2025 menjadi salah satu penanda penting menuju fase elektrifikasi yang lebih merata menurut perusahaan.

Model tersebut ditargetkan menjadi pintu masuk masyarakat di segmen terbesar Indonesia untuk beralih ke teknologi hybrid.

"Kehadirannya kami percaya akan dapat menjangkau segmen terbesar di Indonesia, yakni hybrid EV untuk semua," ucap Ernando.

Kinerja penjualan Toyota sepanjang tahun ini memberikan sinyal kuat bahwa adopsi hybrid akan terus meningkat pada 2026.

Pada Oktober 2025, Toyota mencatat retail sales sebanyak 21.504 unit, tumbuh 7,13 persen dibandingkan September. Sepanjang 2025, Toyota juga konsisten mempertahankan penjualan bulanan di atas 20.000 unit dan berada di posisi puncak pasar dengan market share 31,7 persen.

Sementara itu, segmen elektrifikasi Toyota yang meliputi seluruh lini xEV mencatat penjualan 2.534 unit pada Oktober, naik 10 persen dibanding bulan sebelumnya. Toyota juga menguasai 21,6 persen pangsa pasar elektrifikasi nasional.

Menurut Toyota, tren ini menjadi bukti bahwa konsumen mulai melihat hybrid bukan hanya sebagai teknologi transisi, tetapi pilihan yang memberikan efisiensi tanpa kompromi kenyamanan dan biaya perawatan.

Selain optimisme terhadap hybrid, Toyota memperluas langkah elektrifikasinya melalui produksi lokal New BZ4X, kendaraan listrik berbasis baterai (Battery EV/BEV). Produksi ini dimulai pada penghujung 2025 dan menjadi salah satu milestone penting perusahaan.

"Produksi ini menunjukkan betapa Toyota serius dalam membuka jalan menuju era elektrifikasi, multipathway yang lebih serius, yang lebih luas, lebih terjangkau dan yang enggak kalah penting, menciptakan iklim yang positif untuk industri," terang Ernando.