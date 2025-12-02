Berkendara Makin Canggih dengan Yamaha Grand Filano, Skutik Premium Pilihan Anak Muda!

TRIBUNNEWS.COM - Saat ini, gaya hidup generasi muda yang serba digital membuat hampir setiap aktivitas perlu terhubung dengan teknologi. Mulai dari kerja, kuliah, hiburan, sampai urusan harian, semuanya membutuhkan perangkat yang cepat, praktis, dan selalu siap mendukung ritme hidup yang dinamis. Tidak terkecuali dalam memilih kendaraan.

Bagi generasi muda, motor bukan lagi sekadar alat transportasi, tetapi bagian dari ekosistem digital yang harus bisa menunjang produktivitas dan mobilitas sehari-hari. Untuk itu, motor yang bisa nyambung ke smartphone, memberikan informasi real-time, hemat energi, dan tetap stylish seperti Yamaha Grand Filano pun menjadi standar baru kendaraan masa kini.

Selain jadi motor favorit pilihan anak muda yang ingin tampil beda, Yamaha Grand Filano juga dilengkapi dengan fitur kekinian seperti mesin Blue Core Hybrid yang memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan, dan tetap responsif saat digunakan.

Nggak cuma itu, berkendara juga makin praktis berkat fitur Smart Key System yang keyless dan turut dilengkapi dengan fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari lokasi parkir motor.

Kecanggihan teknologi yang dimiliki Yamaha Grand Filano untuk mendukung gaya hidup digital anak muda juga makin inovatif dengan Digital Speedometer pertama di kelasnya yang memiliki tampilan berwarna dan animasi seperti Welcome-Goodbye Message, Odometer, Fuel Consumption, serta Power Assist Indicator.

Keunggulan lain ialah fitur Y-Connect yang memungkinkan pengguna menghubungkan motor dengan smartphone untuk memonitor kondisi motor, lokasi SPBU terdekat, hingga notifikasi malfungsi cukup dari satu genggaman.

Untuk para digital nomad, kreator konten, hingga pekerja kantoran yang mengandalkan smartphone untuk segala hal, fitur ini tentunya akan sangat membantu karena makin praktis dan kekinian.

Teknologi Terkini Dibalut Desain Classy

Sebagai skutik pilihan generasi muda, Yamaha Grand Filano hadir dengan desain mewah dan elegan yang menonjolkan kesan premium. Bagi generasi muda yang peduli penampilan, desain Grand Filano yang retro-modern tentu punya nilai tambah tersendiri.

Pilihan warnanya juga variatif dan bisa disesuaikan sama gaya masing-masing. Seri Hybrid Neo hadir dengan warna Green, Pink Mauve, White, dan Dull Blue, sementara Hybrid Lux menawarkan tampilan yang lebih classy lewat Magma Black dan Elixir Dark Silver.

Dengan desain yang sleek, elegan, dan premium, motor ini bukan cuma alat transportasi, tetapi juga elemen style yang memperkuat karakter penggunanya, baik di jalanan maupun di konten media sosial.

Aufa, salah satu kreator TikTok yang rajin membagikan konten outfit, berhasil menemukan cara unik memadukan gaya berpakaiannya dengan tampilan Yamaha Grand Filano.

Melalui fitur viral “my outfit type” di TikTok, ia mencoba menemukan harmoni antara outfit dan motor yang dikendarainya. Desain retro-modern Yamaha Grand Filano yang ramping dan stylish membuat proses mix & match semakin menyenangkan.

Yamaha Grand Filano juga bisa jadi partner mobilitas andalan karena punya bagasi ekstra luas dengan kapasitas hingga 27 liter! Bagasi ini memungkinkan pengguna membawa berbagai kebutuhan harian.

Dengan desain premium dan fitur pintar yang mendukung gaya hidup serba digital, Yamaha Grand Filano hadir sebagai skutik yang nyaman dan relevan bagi anak muda masa kini. Motor ini membuat setiap perjalanan lebih mudah, lebih terhubung, dan tetap stylish.(*)

