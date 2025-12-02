Toyota Mulai Ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 dari Sirkuit Mandalika Lombok

Ringkasan Berita: Satu unit New Veloz Hybrid EV akan dikemudikan secara estafet oleh sebelas media nasional.

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi melepas ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/12/2025).

Satu unit New Veloz Hybrid EV akan dikemudikan secara estafet oleh sebelas media nasional, menempuh rute panjang dari Mandalika menuju wilayah barat Indonesia.

Perjalanan ini menjadi ajang pembuktian kemampuan Hybrid EV Toyota dalam menghadapi kondisi jalan Indonesia yang beragam.

Mulai dari jalur pantai, kawasan perkotaan, rute antar kota, hingga jalan pegunungan dan pedesaan yang membutuhkan durabilitas tinggi.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily mengatakan, perjalanan lintas pulau ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat Indonesia sekaligus demonstrasi nyata ketangguhan teknologi hybrid Toyota.

"Ekspedisi ini sekaligus membuktikan Quality, Durability and Reliability (QDR) Veloz yang kini hadir sebagai Hybrid EV untuk semua. Melalui perjalanan lintas pulau, kami ingin menunjukkan bahwa teknologi hybrid Toyota efisien, tangguh dan relevan untuk berbagai kondisi nyata di Indonesia," tutur Ernando saat acara pelepasan ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025, Selasa (2/12/2025).

Ekspedisi akan berlangsung minimal 50 hari dengan hanya satu unit New Veloz Hybrid EV sebagai kendaraan utama. Rute dimulai dari Lombok dan berlanjut ke Bali, Banyuwangi, Bromo, Yogyakarta, Bandung, hingga Jakarta.

Dari sana perjalanan diteruskan ke Pulau Sumatera melalui Palembang, Jambi, Bukittinggi, Danau Toba dan beberapa kota lain.

Sepanjang perjalanan, tim akan menghadapi karakter jalan yang variatif, mulai dari tol mulus hingga jalan pegunungan berliku, serta potensi off-road ringan di pedesaan.

Selain pengujian teknologi, ekspedisi juga mengangkat kekayaan wisata alam, budaya, kuliner, serta kearifan lokal di daerah yang disinggahi. Tim juga dijadwalkan bertemu para “pahlawan lokal” yang berkontribusi bagi kemajuan daerahnya.

"Inilah wujud komitmen kami bahwa Toyota Ada Untuk Indonesia. Menghadirkan teknologi elektrifikasi yang praktis, inklusif, dan bermanfaat hingga ke pelosok negeri," ucap Ernando.

Marketing Director Toyota Astra Motor Hiroyuki Oide mengatakan, perjalanan tahun ini tidak hanya menunjukkan transformasi produk Toyota, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kami ingin setiap transformasi yang dilalui oleh produk Toyota akan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Melalui Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025, mereka dapat melihat sendiri keandalan Hybrid EV Toyota ketika melewati berbagai kondisi jalan dari Mandalika sampai wilayah barat Indonesia," ungkap Oide.