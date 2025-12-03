Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jajal Performa Toyota GR86 di Sirkuit Mandalika, Performa Kuat dengan Handling Mencengangkan 

Lini kendaraan yang bisa dijajal performanya kali ini adalah New GR Yaris MT, GR Supra, GR Corolla dan GR86 versi transmisi manual dan otomatis.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews.com/Lita Febriani
GR TRACK DAY - Lini kendaraan Gazoo Racing yang dijajal performanya di GR Track Day Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Toyota menggelar GR Track Day untuk memperkenalkan lini kendaraan dengan DNA motorsport lebih luas di Sirkuit Mandalika, Lombok.
  Lini kendaraan yang bisa dijajal performanya kali ini adalah New GR Yaris MT, GR Supra, GR Corolla dan GR86 versi transmisi manual dan otomatis.

 

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Toyota menggelar GR Track Day untuk memperkenalkan lini kendaraan dengan DNA motorsport lebih luas di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025).

Lima model disiapkan untuk diuji yang terdiri dari New GR Yaris MT, GR Supra, GR Corolla dan GR86 versi transmisi manual dan otomatis.

Sirkuit Mandalika yang mengusung konsep jalan raya dengan permukaan Stone Mastic Asphalt (SMA) menghadirkan karakter lintasan yang menantang menyediakan panjang lintasan 4,31 km, 17 tikungan dan lintasan lurus utama 507 meter.

Tribunnews.com berkesempatan menjajal satu lini GR berperforma tinggi, yakni GR86. Model ini memiliki nuansa motorsport yang kuat.

Pada versi yang kami jajal, Toyota telah melakukan revisi pada sistem suspensi untuk memberikan pergerakan yang lebih presisi dan mudah diprediksi saat bermanuver cepat.

Saat dikendarai, mobil ini memang sangat mudah dikendalikan. Akselerasi kencang dan kemudahan bermanuver menunjukkan mobil ini memang diperuntukkan untuk unjuk performa di lintasan balap.

Saat memasuki tikungan, kinerja rem yang andal menjaga laju tetap aman, sementara suspensi yang rigid mencegah body roll ketika keluar dari tikungan.

Baca juga: Jadwal MotoGP 2026 Lengkap dengan Daftar Pembalap, Balapan di Mandalika Bulan Oktober

Dengan mengikuti racing line dan arahan instruktur yang mendampingi, model GR yang kami tes sanggup melibas tikungan Mandalika dengan presisi.

Di lintasan lurus utama, mobil ini menunjukkan kemampuannya mencapai top speed tanpa kesulitan, membuktikan tenaga buas khas DNA motorsport.

GR86 mengusung mesin boxer 2.387 cc 4-silinder yang mampu memproduksi 235 PS pada 7.000 rpm dan torsi 250 Nm pada 3.700 rpm.

Dengan penggerak roda belakang (RWD) dan Torsen limited-slip differential, mobil ini memang sangat menunjang performanya di lintasan balap, terlebih saat menikung cepat.

Meski memiliki performa yang mencengangkan dan handling yang mudah dikendalikan, desain kabin GR86juga mampu meredam suara bising dari luar, sehingga saat dikendarai di Sirkuit Mandalika mobil ini tetap nyaman.

Lini Toyota GR di Track Day Mandalika

Selain GR86, kendaraan lain yang bisa dijajal performanya di kegiatan ini adalah GR Supra yang menggendong mesin 3.000 cc 6-silinder inline.

Sport car ini menghasilkan tenaga 350 PS pada 5.000-6.500 rpm dan torsi 500 Nm pada 1.600-4.500 rpm dan disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan dengan twin-scroll turbocharger yang memastikan respon optimal di seluruh putaran mesin.

Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews
