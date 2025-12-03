Rofbell Sahroni Cetak Double Winner di Indonesia Drift Series 2025 dan Kejurnas Drift

Ringkasan Berita: Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni (14 tahun) menyabet juara juara nasional drift 2025 kelas Pro2 dengan menyapu bersih kemenangan pada 3 round sepanjang 2025.

Di putaran pertama, Obell masih menggunakan mobil BMW. Mulai round 2, baru mengemudikan Subaru BRZ.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drifter muda Ahmad Rofbell Ardante Sahroni (14 tahun) menyabet juara juara nasional drift 2025 kelas Pro2 dengan menyapu bersih kemenangan pada 3 round yang digelar sepanjang musim 2025.

Drifter dengan sapaan Obell andalan tim GT Radial ASC Monster Drift ini sebelumnya juga meraih juara umum kejuaraan Indonesia Drift Series (IDS) 2025 di kelas yang sama.

Obell meraih juara nasional drift kelas Pro2 dengan nyaris sempurna. Dari 3 round yang digelar tahun ini, ia memenangi ketiganya, dua kali mencetak Top Qualifier (tercepat QTT) serta sekali runner up pada round pertama.

"Di round pertama, Obell masih menggunakan mobil BMW. Mulai round 2, baru mengemudikan Subaru BRZ," ungkap Ronald Irawan, manager Obell.

Round 3 yang berlangsung di Sentul Otopark Bogor, 22-23 November 2025 menjadi moment paling berkesan bagi Obell.

"Iya, karena saya mencetak Top Qualifier di Sabtu, dan menang di Minggu. Alhamdulillah, saya juara nasional 2025," senyum Obell.

Boleh dibilang, 2025 menjadi tahunnya Obell. Selain menjadi juara nasional, dia juga juara IDS yang digelar 5 putaran. Jadi, Obell meraih double winner. Keren.

Siapa yang paling berjasa untuk prestasi Obell yang mengkilap di ajang drift? "Yang pasti support orang tua, adik, terus yang pernah dan sedang melatih saya : om Randy BTX, om Miko (Mahaputra), Tengku Djan kalau latihan di Malaysia serta om Ronald manager aku," terang Obell.

Dengan juara nasional Pro2, otomatis musim depan Obell naik kelas Pro, di mana telah menunggu para senior dan jagoan drift Tanah Air.

"Bismillah aja sih. Yang penting, aku sudah harus siapkan mental, jika misalnya mengalami crash atau aku kalah. Jadi, tidak terlalu beban. Soale, pasti persaingan bakal lebih ketat dan seru di kelas Pro," kata Obell.

Selain itu, musim depan, Obell juga punya plan balapan di luar negeri. "Mungkin 2 sampai 3 kali akan ikut drift di luar negeri. Semoga musim depan, aku bisa kompetitif di kelas Pro," kata Obell. (tribunnews/fin)