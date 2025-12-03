Model GR Kian Diminati, Toyota Ungkap Penjualan Varian Sport Tembus 75 Persen di Atas Varian Biasa

Ringkasan Berita: PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar Eco Journey and GR Trackday di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Gazoo Racing (GR) memiliki misi untuk menciptakan kendaraan performa tinggi.

Penjualan varian GR Sport dan GR Parts kini melesat hingga 75 persen lebih tinggi dibandingkan varian non-GR.

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Tingginya minat masyarakat terhadap lini kendaraan sporty ikut mendongkrak penjualan varian GR milik Toyota.

Toyota mengungkap, penjualan varian GR Sport dan GR Parts kini melesat hingga 75 persen lebih tinggi dibandingkan varian non-GR, mencerminkan pergeseran selera konsumen ke model-model berkarakter performa tinggi.

Untuk kian memperkenalkan model dengan DNA motorsport, PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar Eco Journey and GR Trackday di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/12/2025).

Area uji coba di sirkuit memberikan ruang bagi para penjajal untuk merasakan performa maksimal GR Yaris, GR Supra, GR Corolla dan GR86, model-model yang tergolong eksklusif karena hanya dipasarkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Tingginya permintaan pasar menjadi alasan Indonesia mendapat jatah lengkap model GR Pure.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Oide menyampaikan bahwa keberhasilan lini GR tidak lepas dari filosofi pengembangannya.

"Gazoo Racing (GR) memiliki misi untuk menciptakan kendaraan performa tinggi yang menarik untuk dikendarai oleh siapa saja. Ajang motorsport dijadikan sebagai proving ground untuk menguji dan menyempurnakan teknologi sebelum diimplementasikan ke model produksi," tutur Oide saat acara, Selasa (2/12/2025).

Selain menunjukkan performa produk, Toyota juga merayakan pencapaian tim balap nasional Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) yang menutup musim 2025 dengan torehan mengesankan.

Mengandalkan GR Supra GT4, TGRI meraih gelar Champion Winner Japan Cup 2025 Class GT4, menjadi tim balap luar Jepang pertama yang menjuarai kategori tersebut.

Di tanah air, GR Yaris Rally2 mengantarkan perally TGRI sebagai Juara Nasional Kejurnas Sprint Rally 2025 dan memuncaki klasemen Kejurnas Rally 2025.

TGRI juga mencetak sejarah dengan membawa pulang enam gelar juara nasional dari seluruh kelas slalom Kejurnas 2025, melalui Agya GR Sport.

Gelar tersebut meliputi Kejurnas Group A, Group F (Modifikasi), Team A, Team F, Tandem dan Wanita. Agya GR Sport juga masih akan bertarung di seri terakhir Kejurnas ITCR 1200 di Mandalika pertengahan Desember.

Selain itu, tiga wakil Indonesia, yakni Andika Rama Maulana, Moreno Pratama Yudha, dan Farizi Pramaditya berhasil meraih gelar Country Champion di TGR Asia Esport GT Championship 2025 di Bangkok. Andika menjadi Champion Winner, sedangkan Moreno meraih posisi Runner-Up.

"Dengan pendekatan ini, setiap kendaraan GR dirancang untuk memberikan rasa excitement saat dikendarai. Sehingga, tidak hanya punya penampilan ala mobil balap yang agresif dan sporty. Rasa berkendara, fungsionalitas, dan kenyamanan terbaik tetap dipertahankan sebagai salah satu DNA Toyota," kata Oide.