Honda BeAT x DanDaDan di Honda DBL, Ajak Anak Muda Bangun Semangat “BeAT ’em All”

TRIBUNNEWS.COM - PT Astra Honda Motor (AHM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung generasi muda Indonesia, khususnya gen-z dan anak sekolah, melalui kolaborasi kreatif memadukan dunia otomotif, olahraga, dan anime.

Bertepatan dengan Final Championship Jakarta Series yang digelar di stadion Indonesia Arena, Senayan, pada 21 November 2025, AHM menampilkan kolaborasi Honda BeAT x DanDaDan.

Selama lebih dari 17 tahun, tepatnya sejak 2008, AHM konsisten menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Honda DBL. Tahun ini, dukungan tersebut diperkuat dengan menghadirkan elemen budaya populer Jepang melalui manga dan anime populer DanDaDan.

Semangat para karakter DanDaDan yaitu Okarun, Momo, Turbo Granny, Aira, dan Jiji, yang diceritakan sebagai pelajar SMA penuh energi memang selaras dengan kampanye “BeAT ‘em All” yang digaungkan AHM.

Melalui seruan tersebut, pelopor industri sepeda motor di Indonesia ini ingin menegaskan bahwa anak muda memiliki api semangat yang enggak pernah padam. Entah itu dalam mengejar mimpi, mengalahkan keterbatasan, ataupun berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.

Momen awarding SMA Jubilee Jakarta sebagai juara DBL Jakarta 2025 usai menumbangkan SMAN 70 Jakarta. (dok. AHM)

Hadirkan Honda BeAT Special Livery DanDaDan

Semangat “BeAT ’em All” secara nyata hadir dalam penyelenggaraan Honda DBL Jakarta 2025 lewat sejumlah aktivitas. Salah satunya lewat kehadiran Honda BeAT special livery DanDaDan yang akan dipamerkan di sepanjang musim penyelenggaraan Honda DBL yang berakhir di Februari 2026.

Baca juga: Honda BeAT Rayakan 25 Tahun One Piece dengan 5 Motor Edisi Spesial Kru Topi Jerami

Sebagai skutik terlaris di Indonesia, Honda BeAT banyak digandrungi berkat desainnya yang compact dan sporty, sangat sesuai untuk mobilitas anak sekolah yang membutuhkan kendaraan gesit, irit, dan mudah dikendalikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Dilengkapi fitur-fitur modern dan tampilan kekinian, Honda BeAT bisa jadi partner ideal untuk keseharian pelajar produktif yang menginginkan mobilitasnya lebih cepat, praktis, dan tetap stylish. Karakteristik inilah yang membuat Honda BeAT selaras dengan semangat kampanye “BeAT ’em All”.

Keseruan kolaborasi ini makin terasa lewat aktivitas seru yang tersedia di booth Honda dalam ajang Honda DBL Jakarta. Di sini, para pengunjung bisa memainkan games menarik, mendapatkan merchandise eksklusif, hingga melihat langsung jersey kolaborasi Honda BeAT x DanDaDan yang hanya tersedia selama rangkaian event berlangsung.

Antusiasme pengunjung pun terlihat di berbagai kesempatan, salah satunya Trixie (16), seorang pelajar yang mengunjungi area booth.

“Seru banget! Aku udah ikutin manga-nya DanDaDan dari awal dan punya beberapa koleksi itemnya. Tau-tau Honda collab dengan DanDaDan juga. Pecah banget sih! Aku pengen banget bawa pulang BeAT-nya,” ujarnya penuh antusias.

Jadwal Gelaran Honda DBL 2025-2026

Setelah peresmian kolaborasi di Jakarta Series, rangkaian Honda DBL akan terus berlanjut di berbagai kota besar hingga Februari 2026.

Melalui kolaborasi Honda BeAT x DanDaDan, AHM kembali menegaskan perannya sebagai brand yang hadir dekat dengan dunia anak muda. Tak hanya memberi wadah bagi pelajar untuk mengekspresikan diri, AHM juga menghubungkan passion mereka dengan pengalaman yang relevan dan penuh energi.

Dengan semangat “BeAT ’em All”, AHM berharap setiap pelajar Indonesia semakin berani bermimpi, berkembang, dan melangkah maju untuk meraih kemenangan mereka sendiri.

Baca juga: AHM Siapkan Kejutan di IMOS 2025, Sinyal Motor Listrik Baru?