Dyandra Pastikan IIMS 2026 Hadir Lebih Megah dengan Perluasan Area Pameran

Daswar Marpaung mengatakan momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh

Editor: Muhammad Zulfikar
Dyandra Pastikan IIMS 2026 Hadir Lebih Megah dengan Perluasan Area Pameran
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PAMERAN IIMS 2025 - Pengunjung melihat mobil di sejumlah stan pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dipastikan akan berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.  

 

Ringkasan Berita:
  • IIMS 2026 dipastikan akan berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta
  • Pada edisi 2026, IIMS akan digelar dengan skala lebih besar, area pameran diperluas menjadi 156.170 meter persegi
  • Momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dipastikan akan berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. 

Kepastian jadwal tersebut diumumkan oleh Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara dalam peluncuran resmi acara.

Pada edisi 2026, IIMS akan digelar dengan skala lebih besar. Area pameran diperluas menjadi 156.170 meter persegi, menjadikannya salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah pameran otomotif tersebut.

Dyandra Promosindo menyatakan bahwa peluncuran yang dilakukan pada Selasa, 2 Desember 2025, menjadi titik awal rangkaian persiapan menjelang pameran tahun depan. 

Pihak penyelenggara menargetkan peningkatan partisipasi industri seiring menguatnya momentum pemulihan ekonomi nasional.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh. 

“Indonesia memiliki pasar yang dinamis, konsumen yang cerdas, dan pelaku industri yang visioner. Inilah moda terbesar kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
        
“Dengan optimisme besar, IIMS 2026 siap kembali digelar pada 5-15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran. Mari kita sambut IIMS 2026 dengan keyakinan penuh, inovasi tanpa batas dan semangat baru," lanjutnya.  
    
Tahun depan, area pameran IIMS diperluas dari 133.547 meter persegi menjadi 156.170 meter persegi.

Grand Hall akan menjadi rumah bagi peserta dari brand aksesori, PAHAMI, hingga pelaku industri pendukung. 

Area Gambir Expo hingga Area Danau juga akan digunakan untuk penyelenggaraan Indonesia Boating Gathering (IBG).

 

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

