Dyandra Pastikan IIMS 2026 Hadir Lebih Megah dengan Perluasan Area Pameran

Ringkasan Berita: IIMS 2026 dipastikan akan berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta

Pada edisi 2026, IIMS akan digelar dengan skala lebih besar, area pameran diperluas menjadi 156.170 meter persegi

Momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dipastikan akan berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kepastian jadwal tersebut diumumkan oleh Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara dalam peluncuran resmi acara.

Baca juga: Dyandra Ekspansi Bisnis Event ke Kaltim, Gelar IIMS Garage 2025 di Balikpapan

Pada edisi 2026, IIMS akan digelar dengan skala lebih besar. Area pameran diperluas menjadi 156.170 meter persegi, menjadikannya salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah pameran otomotif tersebut.

Dyandra Promosindo menyatakan bahwa peluncuran yang dilakukan pada Selasa, 2 Desember 2025, menjadi titik awal rangkaian persiapan menjelang pameran tahun depan.

Baca juga: Event Perdana IIMS Garage 2025 di Balikpapan Raup Transaksi Rp 32 Miliar

Pihak penyelenggara menargetkan peningkatan partisipasi industri seiring menguatnya momentum pemulihan ekonomi nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh.

“Indonesia memiliki pasar yang dinamis, konsumen yang cerdas, dan pelaku industri yang visioner. Inilah moda terbesar kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).



“Dengan optimisme besar, IIMS 2026 siap kembali digelar pada 5-15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran. Mari kita sambut IIMS 2026 dengan keyakinan penuh, inovasi tanpa batas dan semangat baru," lanjutnya.



Tahun depan, area pameran IIMS diperluas dari 133.547 meter persegi menjadi 156.170 meter persegi.

Grand Hall akan menjadi rumah bagi peserta dari brand aksesori, PAHAMI, hingga pelaku industri pendukung.

Baca juga: IIMS Surabaya 2025 Berlangsung Lima Hari di Grand City Convex, Ini Line Up yang Tampil

Area Gambir Expo hingga Area Danau juga akan digunakan untuk penyelenggaraan Indonesia Boating Gathering (IBG).

Artikel ini telah tayang di https://www.gridoto.com dengan judul "IIMS 2026 Siap Digelar, Area Pameran Makin Luas dan Lebih Lengkap".