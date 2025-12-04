Dyandra Pastikan IIMS 2026 Hadir Lebih Megah dengan Perluasan Area Pameran
Daswar Marpaung mengatakan momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dipastikan akan berlangsung pada 5–15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Kepastian jadwal tersebut diumumkan oleh Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara dalam peluncuran resmi acara.
Pada edisi 2026, IIMS akan digelar dengan skala lebih besar. Area pameran diperluas menjadi 156.170 meter persegi, menjadikannya salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah pameran otomotif tersebut.
Dyandra Promosindo menyatakan bahwa peluncuran yang dilakukan pada Selasa, 2 Desember 2025, menjadi titik awal rangkaian persiapan menjelang pameran tahun depan.
Pihak penyelenggara menargetkan peningkatan partisipasi industri seiring menguatnya momentum pemulihan ekonomi nasional.
Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan momentum pemulihan ekonomi nasional menjadi pendorong semangat industri otomotif untuk kembali tumbuh.
“Indonesia memiliki pasar yang dinamis, konsumen yang cerdas, dan pelaku industri yang visioner. Inilah moda terbesar kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Dengan optimisme besar, IIMS 2026 siap kembali digelar pada 5-15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran. Mari kita sambut IIMS 2026 dengan keyakinan penuh, inovasi tanpa batas dan semangat baru," lanjutnya.
Tahun depan, area pameran IIMS diperluas dari 133.547 meter persegi menjadi 156.170 meter persegi.
Grand Hall akan menjadi rumah bagi peserta dari brand aksesori, PAHAMI, hingga pelaku industri pendukung.
Area Gambir Expo hingga Area Danau juga akan digunakan untuk penyelenggaraan Indonesia Boating Gathering (IBG).
