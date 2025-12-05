Genjot Penjualan Akhir Tahun, Astra Auto Fest 2025 Incar 4.000 SPK Kendaraan

Ringkasan Berita: Grup usaha Astra kembali menyelenggaraan festival otomotif Astra Auto Fest 2025 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang, Banten.

Event ini diikuti 26 unit bisnis grup Astra yang bergerak di bisnis otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, properti, hingga Yayasan Astra serta sektor layanan kesehatan selama tiga hari.

Event ini memproyeksikan 4.000 unit SPK kendaraan dari pengunjung.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Grup usaha Astra kembali menyelenggaraan Astra Auto Fest 2025 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang, Banten, festival otomotif akhir tahun yang diselenggarakan selama tiga hari mulai 5 sampai 7 Desember 2025.

Dari penyelenggaraan event akhir tahun ini, Astra Auto Fest 2025 menargetkan 4.000 unit surat pemesanan kendaraan (SPK).

Pembukaan Astra Auto Fest 2025 dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Direktur Astra, Rudy, dan melibatkan kolaborasi 26 unit bisnis Grup Astra. Tema yang diangkat adalah 'Drive Forward Lifestyle in Motion' dan berlangsung di area seluas 62 ha.

Festival ini menawarkan pengalaman yang terintegrasi ke pengunjung untuk menemukan beragam pilihan mobil dan sepeda motor hingga kendaraan niaga dari lini bisnis otomotif Astra.

Sebagai program untuk menggenjot penjualan di akhir tahun, event ini juga menawarkan berbagai program spesial dari grup Astra selama penyelenggaraan event berlangsung.

Wakil Presiden Direktur Astra Rudy mengungkapkan, 26 unit bisnis grup Astra yang berpartisipasi di event ini berasal dari lini bisnis otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, properti, hingga Yayasan Astra serta sektor layanan kesehatan.

Penyelenggaraan event ini merupakan komitmen kuat Astra dalam mendukung pertumbuhan otomotif nasional, memperkenalkan teknologi dan inovasi terkini dari berbagai merek Astra, sekaligus mendorong penjualan dan pembiayaan dengan berbagai program dan promo menarik.

Harapannya, turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

Yagimin, Kepala Pemasaran Auto2000 yang juga menjadi Direktur Proyek Astra Auto Fest 2025 tidak secara spesifik menyebutkan nilai transaksi yang ditargetkan dari penyelenggaraan event ini.

"Kita tidak spesifik ke angka, melainkan kita lebih ke bagaimana interaksi antara kami dengan kustomer," ungkapnya. Model yang ditawarkan mulai dari kendaraan LCGC, kendaraan ramah lingkungan seperti mobil hybrid dari Toyota dan Daihatsu hingga kendaraan mewah dari Lexus dan BMW.

Sementara, kendaraan niaga yang ditawarkan di event ini adalah lini truk seperti truk Kuzer dari Astra UD Trucks.

Selama event berlangsung ada program test drive berhadiah mobil dan motor dan lelang kendaraan.

Unit test drive antara lain Veloz Hybrid, Rocky Hybrid, BMW X3, Isuzu MU-X 4x4, Lexus

LM dan model mobil lainnya. Ada juga kesempatan test ride sepeda motor Honda, termasuk motor listrik CUV Edan EM1, PCX Roadsync, ADV Roadsync, Vario 160, CB150X, dan motor sport fairing CBR 250.(tribunnews/fin)