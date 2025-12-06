Program Wuling Siaga Banjir Sumatera Subsidi Suku Cadang Hingga 30 Persen

Ringkasan Berita: Mengantisipasi dampak banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera, Wuling menyubsidi suku cadang kendaraan hingga 30 persen milik warga yang terdampak banjir.

Program Siaga Banjir Sumatera ini dijalankan melalui sejumlah jaringan diler di Sumatera,

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wuling Motors menggelar program Siaga Banjir Sumatera yang memberikan subsidi suku cadang kendaraan Wuling hingga 30 persen untuk kendaraan warga yang terdampak banjir di Pulau Sumatera awal Desember 2025.

Program purna jual memberikan dukungan perbaikan kendaraan secara aman dan terukur di diler resmi Wuling.

Bencana banjir dengan intensitas tinggi yang terjadi pada akhir bulan November 2025 tercatat berdampak pada sejumlah pelanggan Wuling di wilayah Sumatera. Berdasarkan informasi jaringan purna jual Wuling, beberapa kendaraan pelanggan telah dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan secara khusus.

Kondisi ini mendorong Wuling untuk segera menghadirkan program tanggap bencana dalam rangka memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

“Banjir yang terjadi memberikan dampak besar bagi masyarakat, termasuk pelanggan Wuling. Melalui Wuling Siaga Banjir Sumatra, kami ingin memastikan pelanggan mendapatkan solusi perbaikan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan," kata Maulana Hakim selaku Aftersales Director Wuling Motors, dikutip Sabtu, 6 Desember 2025.

Harapannya, program ini membantu para pemilik kendaraan Wuling kembali bisa beraktivitas dengan kendaraannya.

Di Program Siaga Banjir Sumatera ini Wuling juga menyediakan towing gratis dari lokasi terdampak menuju diler resmi terdekat untuk memastikan kendaraan mendapat penanganan awal yang tepat.

Nilai subsidi suku cadang sebesar 30 persen ditetapkan maksimal empat juta rupiah berlaku untuk komponen yang rusak akibat banjir dan tidak termasuk dalam perlindungan asuransi.

Wuling bersama jaringan diler juga memberikan subsidi biaya jasa sebesar sepuluh persen sebagai bentuk dukungan tambahan bagi pelanggan yang sedang memulihkan kendaraannya.

Seluruh proses perbaikan dalam program ini dapat dilakukan pada jaringan diler resmi yang ditunjuk, yaitu Wuling Arista Medan SM Raja, Wuling Arista Medan Cemara, Wuling Arista Medan Adam Malik, Wuling Arista Pekanbaru, dan Wuling Maju Padang.

Maulana Hakim menjelaskan, program ini berlaku bagi kendaraan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan bukan disebabkan oleh kesalahan penggunaan. Setiap pelanggan dapat memanfaatkan program ini satu kali selama periode berlangsung.

Sebelumnya, Wuling juga memberikan dukungan kepada para pemilik kendaraan Wuling yang terdampak banjir di Bali pertengahan September 2025 lalu.

Laporan Reporter: M Adam Samudra | Sumber: Gridoto