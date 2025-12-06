Pemakai Aktif Bulanan Digiroom Tembus 20.000 dan 500.000 Total Unduhan

Ringkasan Berita: Auto2000 memperbarui aplikasi digital Digiroom menjadi lebih terkustomisasi dengan penambahan fitur baru.

Total penggunaan aplikasi ini untuk aktivitas transaksi digital mencapai 40 juta transaksi dengan pemakai aktif bulanan 20.000 user.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Auto2000, jaringan retailer mobil Toyota di bawah grup Astra International, memperbarui aplikasi digital Digiroom menjadi lebih terkustomisasi dan lebih personal dengan penambahan fitur baru.

Pengenalan Digiroom versi baru diumumkan di hari kedua penyelenggaraan Astra Auto Fest 2025 di Astra Bizpark, BSD, Tangerang, Sabtu, 6 Desember 2025.

Chief Executive Auto2000 Anton Jimmi Suwandi mengatakan, total jumlah unduhan Digiroom di perangkat Android dan IOS mencapai 500 ribu sejak aplikasi ini pertama kali muncul dengan total pengguna aktif 20.000-an user per bulan.

Sementara, total penggunaan aplikasi ini untuk aktivitas transaksi digital mencapai 40 juta transaksi.

"Di tahun 2025 ini, sudah lebih dari 41.000 pelanggan yang melakukan booking service melalui Aplikasi Digiroom, menunjukkan bahwa aplikasi ini benar - benar membantu dan memudahkan mereka dalam mengurus kebutuhan Toyota," ungkap Anton Jimmmi Suwandy.

Bisa dibilang, Digiroom merupakan strategi Auto2000 menciptakan ekosistem otomotif di platform digital. Di versi terbaru, Digiroom kini punya layanan sales dan after sales yang makin praktis, personal, dan terintegrasi.

Auto2000 juga bekerja sama dengan OLXmobbil untuk pembelian kendaraan baru Toyota dengan mekanisme trade in untuk semua merek kendaraan. Pihak OLXmobbi langsung melakukan valuasi untuk menentukan taksiran harga kendaraan lama yang di-trade in.

Di Digiroom, kepemilikan mobil sekarang dipermudah. Biasanya kalau mau trade-in ribet, dengan dibantu OLXmobbi, ini dipermudah. Tinggal appraisal saja," ungkap Anton. Selain itu, user platform ini juga bisa terhindar dari risiko penipuan.

Anton menambahkan, pembaruan platform Digiroom juga untuk merespon dinamika pasar otomotif di mana pembelian kendaraan baru via digital makin banyak.

"Hampir 10 sampai 20 persen pembelian kendaraan di cabang yang saya datangi berasal dari digital. Pasca Covid, cenderung meningkat. Sekarang pembelian kendaraan oleh Gen Y cenderung ke digital," beber Anton.

Gen Y Lebih Melek Mobil

Anton menilai, pembeli kendaraan baru dari kalangan Gen Y lebih melek model mobil, tipe, warna dan harganya. "Biasanya mereka riset dulu sebelum datang ke showroom. Jadi ketika mereka datang ke showroom obrolannya menjadi lebih mendalam. Dulu karakter pembeli nggak seperti ini," beber Anton.

Aplikasi ini juga memudahkan tracking transaksi secara real time di mana user bisa memantau pembelian mobil, servis, dan transaksi di Auto2000, baik online maupun online lewat aplikasi secara seamless.

"After sales booking melalui digital kita prioritaskan ketimbang yang datang langsung ke bengkel karena kita tahu lebih awal jenis kendraaan yang akan servis ke cabang, parts apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. Mereka yang booking digital lebih niat," sebut Anton.