Gandeng UMKM, Daihatsu Rangkul Komunitas Lewat Kumpul Sahabat Malang 2025

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Ribuan warga memadati Lapangan Rampal, Kota Malang pada Minggu (7/12/2025) saat Daihatsu menggelar acara Kumpul Sahabat Malang.

Mengusung tema "Bahagia Sejak Pertama Karena Kamu Ada", ajang ini menjadi wadah kebersamaan antara Daihatsu, pelanggan setia, komunitas otomotif dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)lokal.

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor Budi Mahendra mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk semakin dekat dengan masyarakat.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang membawa kebahagiaan bagi masyarakat Malang dan sekitarnya sejalan dengan tema ‘Bahagia Sejak Pertama Karena Kamu Ada’ yang menegaskan bahwa setiap momen bahagia tercipta karena kehadiran para Sahabat Daihatsu mulai dari Sahabat komunitas, pelaku UMKM lokal, Sahabat Setia, hingga seluruh masyarakat Malang," tutur Budi saat membuka Kumpul Sahabat Malang, Minggu (7/12/2025).

Malang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif dan UMKM terbesar di Jawa Timur. Ribuan pelaku usaha mikro berkontribusi pada sektor perdagangan, kuliner, hingga ekonomi kreatif, menjadikan kota ini yang paling dinamis dalam pertumbuhan ekonominya.

Di sektor otomotif, Malang juga tercatat sebagai tiga pasar terbesar di wilayah Jawa Timur, dengan penjualan paling dominan Daihatsu disumbang oleh kendaraan komersial di kota ini.

Kepala Diskoopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan kuatnya dominasi UMKM dalam perekonomian daerah mampu menopang pertumbuhan ekonomi Malang.

"Untuk 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Malang 5,41 persen, Jawa Timur 4,93 persen dan Indof nesia 5,03. Artinya pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi dan ini banyak didominasi oleh UMKM. Menyambung ke Daihatsu Kumpul Sahabat Malang, dimana penjualan tertingginya adalah pick up, artinya yang di pasar pick up ini adalah pelaku UMKM," ucap Eko.

Acara ini juga dihadiri puluhan komunitas mobil Daihatsu hadir, mulai dari Daihatsu Zebra Club (ZEC), Terios Indonesia (T-ID), DXIC, DTC, Maxxio, Teruci, hingga komunitas Raize Rocky Indonesia (RR-ID).

Komunitas sepeda motor seperti Honda CRF, Yamaha Aerox, Vespa, Stylo, PCX dan Vario juga turut memeriahkan gelaran ini.

Salah satu momen apresiasi diberikan kepada Daniel Supit, pemilik Daihatsu Terios asal Malang yang telah setia menggunakan kendaraannya selama 14 tahun dengan jarak tempuh mencapai 392.450 km.

"Awalnya saya perlu mobil yang tangguh untuk keseharian saya, jadi saya memutuskan untuk menggunakan Daihatsu Terios. Saya sudah pakai ini 14 tahun," ucap Daniel.

Puncak acara hadir lewat penampilan D’Masiv yang membawakan lagu-lagu nostalgia, menutup kegiatan dengan penuh kehangatan.

Kolaborasi Daihatsu dengan D’Masiv yang dimulai Mei lalu juga semakin istimewa dengan diserahkannya secara resmi unit Gran Max City Pop, hasil modifikasi bersama NMAA dan Gofar Hilman, kepada band tersebut sebagai kendaraan pendamping dalam karya dan perjalanan mereka.