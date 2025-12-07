Daihatsu Catat Penjualan Ritel Tertinggi di November 2025, Didorong Segmen Komersial dan LCGC

Ringkasan Berita: Segmen LCGC menunjukkan tren positif. Sigra dan Ayla membukukan total 3.394 unit, setara kontribusi 27 persen dari total penjualan Daihatsu

Tren kenaikan penjualan otomotif mulai nampak pada periode Oktober-November. Kenaikan ini berpotensi berlanjut hingga akhir tahun

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Daihatsu menutup November 2025 dengan performa penjualan ritel yang positif. Perusahaan membukukan total penjualan 12.750 unit, naik 5 persen dibandingkan Oktober yang mencapai 12.196 unit.

Capaian ini sekaligus menjadi yang tertinggi bagi Daihatsu sepanjang semester kedua tahun ini. Kenaikan penjualan tersebut terutama ditopang tiga segmen utama yakni commercial low melalui Gran Max Series, segmen LCGC (Low Cost Green Car) lewat Sigra dan Ayla, serta segmen SUV medium melalui Terios.

Total kontribusi dari ketiga kelompok model tersebut mencapai 92 persen dari keseluruhan penjualan Daihatsu di bulan November, dengan peningkatan rata-rata 5 perasn dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada segmen commercial low, Gran Max kembali menjadi tulang punggung penjualan Daihatsu. Gran Max Pick Up mencatatkan penjualan 4.468 unit, sementara Gran Max Mini Bus mencapai 2.519 unit.

Secara total, lini Gran Max Series menyumbang sekitar 55 persen dari seluruh penjualan Daihatsu di November, naik 2 persen dibanding bulan sebelumnya dan menjadi pencapaian tertinggi sepanjang 2025.

Segmen LCGC turut menunjukkan tren positif. Sigra dan Ayla membukukan total 3.394 unit, setara kontribusi 27 persen dari total penjualan Daihatsu.

Secara bulanan, penjualannya meningkat 9 persen, menandakan permintaan yang kembali menguat menjelang akhir tahun.

Model Terios dari segmen SUV medium juga mencatat pertumbuhan signifikan. Dengan torehan 1.327 unit atau 10 persen dari total penjualan Daihatsu, Terios mencetak kenaikan 14 persen dibandingkan Oktober.

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor Budi Mahendra menyampaikan, proyeksi penjualan nasional masih menunggu data resmi dari Gaikindo. Tetapi, ia menilai tren positif beberapa bulan terakhir memberi optimisme.

"Kalau volume itu sebenarnya kita tetap menunggu dari Gaikindo untuk nasional. Tapi kalau misalnya melihat kondisi sekarang ini sih, rasanya (bisa finish) sekitar 810.000–820.000 unit (nasional) bisa lah," tutur Budi usai membuka acara Daihatsu Kumpul Sahabat Malang, Lapangan Rampal, Kota Malang pada Minggu (7/12/2025).

Menurut Budi, tren kenaikan penjualan otomotif mulai nampak pada periode Oktober-November. Kenaikan ini berpotensi berlanjut hingga akhir tahun.

"Apalagi di akhir tahun rasanya tren Oktober-November ini akan tetap sama ke arah positif. Kayaknya akan tetap begitu sampai di Desember ini. Tetap naik juga tapi walaupun sedikit," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai proyeksi Daihatsu sendiri, Budi menyebut perusahaan fokus mempertahankan posisi sebagai penjualan tertinggi kedua di pasar otomotif nasional.

"Dengan volume dan market share, Daihatsu ini sebenarnya kalau dari kita memang targetnya itu tetap sampai nomor 2. Kalau market share kita ini sekarang 16,9 persen dan di posisi nomor dua (penjualan nasional). Kita harapannya tetap bisa bertambah. Yang penting adalah kita nomor 2 (market share). Market share kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk istilahnya mencapai tetap yang tertinggi," jelasnya.