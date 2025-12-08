VinFast Jalin Kolaborasi dengan 7 Anak Muda di The Party in Mo7ion

Ringkasan Berita: VinFast Indonesia menjalin kolaborasi dengan 7 anak muda Indonesia di acara bertajuk The Party in Mo7ion: Early New Year 7urn Up.

Masing-masing anak muda menyampaikan opini mereka tentang VF7, kendaraan EV paling anyar yang diboyong VinFast ke Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – VinFast Indonesia menggelar acara bertajuk The Party in Mo7ion: Early New Year 7urn Up ini digelar untuk mengapresiasi 7 figure inspiratif yang telah menekuni passion mereka sepanjang 2025 di The Langham Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Tujuh sosok tersebut berasal dari latar belakang berbeda yakni musisi David Bayu, kreator konten Wendy Walters, pengusaha muda Giorgio Antonio, Darbotz, selebritas Anya Geraldine, pesepak bola Stefano Lilipaly, dan sutradara ternama Angga Dwimas Sasongko.

Mereka dipilih karena semangat mereka yang sejalan dengan visi VF7, kendaraan terbaru VinFast.

Baca juga: City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3

“Kami ingin memberikan apresiasi kepada para individu yang telah all out mengejar passion mereka selama setahun terakhir. Filosofi Drive Your Passion tidak hanya menjadi semangat kami dalam menghadirkan VinFast VF 7, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berani mengejar apa yang mereka cintai,” ujar Kariyanto Hardjosoemarto, Chief Executive Officer VinFast Indonesia.

David Bayu berpendapat, eksterior bodi VF 7 aerodinamis,sporty, dan futuristik. Diamembuat jingle Mobil Listrik untuk mengekspresikan pengalaman mengendarai VF7 EV. Pendapat serupa disampaikan Wendy Walters, yang gemar beraktivitas outdoor. Baginya, kendaraan bukan hanya alat transportasi, tetapi partner untuk menjelajahi dunia.

Dia menyukai 18 fitur ADAS dan sistem suspensi multi-link di mobil ini yang menurutnya bisa meningkatkan agility di trek perjalanan.

,

Giorgio Antonio, wirausahawan muda yang beralih ke mobil listrik berpendapat beralih ke EV kadang menimbulkan kekhawatiran mengenai baterai dan nilai jual kembali. “Beberapa benefit yang ditawarkan oleh VinFast VF 7, seperti opsi Battery Subscription dengan garansi seumur hidup untuk baterai yang health-nya di bawah 70 persen, Resale Value Guarantee sampai 90 persen dan free charging hingga 1 Maret 2028, mengurangi kekhawatiran pembeli yang ingin berpindah dari mobil konvensional ke mobil listrik,” sebutnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara itu, seniman muda Darbotz melihat kendaraan sebagai media kreatif.

Menurutnya, detail desain VinFast VF 7 bisa menjadi sumber inspirasi untuk karyanya.

Untuk urusan kendaraan, Anya Geraldine lebih menekankan pentingnya kendaraan yang mendukung fleksibilitasnya.Menurut dia, VF7 terlihat sporty dan elegan membuat aktivitasnya lebih mudah dan stylish. “Virtual Assistant yang disebut Vivi juga memudahkan selama perjalananku,” ungkap Anya.

Menurut pesepakbola Stefano Lilipaly, performa mobil sangat penting untuk merepresentasikan diri dan gaya hidupnya. VF 7 dirancang untuk mencerminkan dinamika tersebut. “VF 7 itu bisa jadi skill saya, mulai dari Quick Acceleration, Agility, dan 360° camera,” kata dia.

Sementara Angga Sasongko, sutradara film, melihat VF 7 sebagai kombinasi antara desain futuristik dan fungsi yang mendukung kegiatan profesionalnya. “Dari sisi visual, VF 7 punya Futuristic Design dan Stylish Interior. Secara fitur juga memiliki spacious trunk & seats, serta smart interface dan HUD, yang sangat mendukung aktivitas saya sehari-hari,” ujar Angga.

“Kami berharap kolaborasi VF 7 bersama para 7 Personas ini bisa menjadi wake up call bagi setiap orang untuk all out mengejar passion mereka. Setelah mereka berhasil melakukannya, kami ingin mengingatkan bahwa mereka juga pantas memberi reward pada diri sendiri dengan memiliki VinFast VF 7—mobil listrik yang spirit-nya sepenuhnya passion driven,” tutup Kariyanto Hardjosoemarto.