Daftar Harga Motor Yamaha Nmax Desember 2025: Varian Turbo Dibanderol Mulai Rp38 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Yamaha Nmax dikenal sebagai sepeda motor matik bongsor yang memadukan desain premium dengan performa yang bertenaga dan kelengkapan fitur canggih.

Generasi terbaru Nmax yakni Neo Version dan Turbo Version, yang bertujuan menjangkau lebih banyak konsumen.

Teknologi pada Nmax generasi terbaru yakni fitur shifting manual melalui teknologi Yamaha Electric Continuous Variable Transmission (YECVT).

Fungsinya menggantikan peran roller konvensional dalam menggerakkan pulley depan.

Berkat teknologi ini, pengendara kini dapat memiliki kontrol penuh melalui shifter yang terletak di panel setang sebelah kiri.

Varian Nmax tertinggi dilengkapi fitur Y-Connect yang memungkinkan koneksi ke smartphone untuk notifikasi, informasi servis, hingga lokasi parkir terakhir.

Sepeda motor Nmax mempertahankan posisi berkendara yang rileks dan dilengkapi bagasi luas.

Pada 6 Juli 2025 lalu, sejumlah varian Nmax Turbo diluncurkan yakni Nmax Turbo Techmax Ultimate, Nmax Turbo Techmax serta Nmax Turbo.

President Director & CEO, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Dyonisius Beti, menyatakan varian Nmax Turbo akan menjadi standar baru dalam motor skutik premium 150cc di Indonesia.

"Bertepatan dengan hari ulang tahun Yamaha Indonesia yang ke-50, kami mempersembahkan Nmax Turbo kepada msayarakat Indonesia dalam banyak varian. Ini adalah Nmax tercanggih di dunia yang dilengkapi dengan desain yang semakin mewah, fitur first class, dan juga performa mesin yang mengadopsi teknologi baru YECVT, sehingga dapat memberikan sensasi Turbo dalam berkendara,” ucapnya.

Berikut harga Nmax on the road bulan Desember 2025:

Nmax Neo Version: mulai dari sekitar Rp33.415.000

Nmax Neo S Version: mulai dari sekitar Rp34.405.000

Nmax Turbo: mulai dari sekitar Rp38.615.000

Nmax Turbo Tech Max: mulai dari sekitar Rp44.115.000

Nmax Turbo Tech Max Ultimate: mulai dari sekitar Rp46.095.000

Untuk harga Nmax bekas dirangkum dari Gridoto.com yaitu:

Yamaha Nmax 155 ABS 2015: Rp 16,5 juta

Yamaha Nmax 155 Non ABS 2015: Rp 16 juta

Yamaha Nmax Non ABS 2016: Rp 16,3 juta

Yamaha Nmax 155 ABS 2016: Rp 16,8 juta

Yamaha Nmax 155 ABS 2017: Rp 17,5 juta

Yamaha Nmax 155 non ABS 2017: Rp 17 juta

Yamaha Nmax 155 ABS 2018: Rp 19 juta

Yamaha Nmax 155 Non ABS 2018: Rp 18,7 juta

Yamaha Nmax 155 ABS 2019: Rp 20 juta

Yamaha Nmax 155 Non ABS 2019: Rp 19,5 juta

New Yamaha Nmax ABS 2020: Rp 25,4 juta

New Yamaha Nmax Non ABS 2020: Rp 24,6 juta

New Yamaha Nmax ABS 2021: Rp 27 juta

New Yamaha Nmax Non ABS 2021: Rp 26,4 juta

Nmax ABS 2022: Rp 31 juta

(Tribunnews.com/Mohay/Choirul)