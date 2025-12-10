GWM Operasikan Diler ke-16 Berfasilitas 3S di Puri Jakarta Barat

Ringkasan Berita: GWM mengoperasi diler ke-16 dengan standar 3S di Puri Indah Auto Center, Kembangan, Jakarta Barat.

Diler baru yang terletak di Puri Indah Auto Center, Jl. Puri Lkr. Luar No.35 Blok P unit no. 33, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, ini dilengkapi fasilitas sales, service, sparepart) dan menampilkan berbagai model kendaraan GWM, mulai dari lini Tank, Haval, hingga Ora.

Untuk layanan purna jual, diler ini memiliki area workshop seluas 300 meter persegi yang dilengkapi peralatan servis modern dan ruang kerja dan customer lounge serta service lounge. Fasilitas lainnya adalah private room dan dealing area.

CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto mengatakan pembukaan GWM Puri merupakan bentuk komitmen perusahaan memperluas akses bagi pecinta GWM di seluruh Tanah Air.

"GWM Puri merupakan dealer GWM ke-16 di Indonesia. Pembukaan ini sekaligus penegasan komitmen kami untuk hadir lebih dekat kepada masyarakat dan pecinta GWM dimanapun mereka berada," tutur Bagus saat membuka GWM Puri Indah Auto Center, Rabu (10/12/2025).

Bagus menambahkan, perluasan jaringan akan terus digencarkan, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di luar area Jabodetabek.

"Setelah itu juga akan membuka jaringan di Yogyakarta, Makassar, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan Denpasar. Tentunya ini adalah fokus strategi kita untuk hadir lebih dekat dengan konsumen GWM yang ada di seluruh Indonesia," ucap Bagus.

Bagus menegaskan strategi perusahaan didorong oleh rencana peluncuran model-model baru dan pentingnya membangun jaringan yang kuat.

"Kita berencana menghadirkan produk-produk line up yang lain. Kedua, kita tahu biasanya di Indonesia, keyakinan konsumen terhadap satu merek otomotif itu didukung oleh minimal dua aspek, yaitu produk dan ketersediaan network. Itu kenapa kita pakai dua strategi utama itu, menghadirkan produk baru maupun network itu harus berjalan beriringan,” jelasnya.

Kombinasi produk inovatif dan ketersediaan jaringan menjadi alasan kuat GWM percaya diri bersaing di pasar nasional.

Presiden Direktur PT Trans Indo Persada Andrew Bingei menyampaikan kebanggaannya atas peresmian dealer kedua dari Trans Indo Persada tersebut.

"Kami bangga GWM Puri adalah dealer kedua yang diluncurkan oleh Trans Indo Persada. Setelah sebelumnya kami meresmikan GWM Cibubur. Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan kami," ujar Andrew.

Andrew menilai kerja sama dengan GWM memberi peluang bagi perusahaan untuk menghadirkan produk global berkualitas tinggi di Indonesia. "Kerjasama ini memungkinkan kami untuk mempersembahkan produk-produk global terbaik GWM kepada konsumen di Indonesia," kata dia.

Potensi GWM untuk tumbuh semakin besar berkat kekuatan portofolio produknya. PT Trans Indo Persada juga memastikan ekspansi tidak berhenti di Puri.

"Setelah Puri kami akan terus berekspansi. Dalam waktu dekat kami juga akan mengembangkan dealer GWM di kawasan Kelapa Gading," kata Andrew.