Permintaan Tinggi, Jetour Tambah Kuota Harga Khusus SUV T2 Jadi 1.000 Unit

Permintaan terhadap SUV ini cenderung tinggi sejak peluncuran pertamanya di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 November lalu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Jetour Motor Indonesia menambah kuota harga khusus untuk penjualan SUV boxy Jetour T2 dari 500 unit menjadi 1000 unit karena tingginya animo masyarakat yang memesan SUV 5 seater ini sejak perdana diluncurkan November 2025 lalu di Indonesia.

Jetour T2 diniagakan dengan harga khusus hanya Rp568 juta untuk 500 pembeli pertama yang melakukan surat pemesanan kendaraan (SPK). Namun, selama tiga pekan sejak peluncurannya di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 November lalu di ICE BSD, permintaan terhadap SUV dari negeri Tiongkok ini terus tinggi.

"Dalam tiga minggu terakhir ini permintaan T2 sudah di atas 500 unit," ungkap Sales Director PT Jetour Motor Indonesia, Michael Budihardja di sela pameran Jetour T2 dan lini SUV Jetour lainnya di Mal Kelapa Gading 3 Jakarta Utara, Rabu, 10 Desember 2025.

Dia mengatakan, konsumen sudah menunggu T2 rilis ke Indonesia sejak lama karena itu tidak heran jika permintaan terhadap SUV ini langsung tinggi ketika unitnya sudah resmi dipasarkan.

Dia mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari diler agar menambah kuota harga khusus T2 setelah kuota 500 unit habis terpesan yang kemudian usulan tersebut kini direalisasikan.

"Banyak masukan dari teman-teman diler bahwa masih banyak konsumen yang menginginkan model ini tapi tidak mau harga dinaikkan. Maka itu kami putuskan perluas harga khusus ini menjadi 1.000 unit," kata dia.

Dia mengatakan, para pembeli awal T2 mendapat 2 benefit utama yaitu harga jual yang spesial serta bebas biaya servis. "Kita masih tetap sesuai plan awal bahwa penyerahan 500 unit ini akan kita lakukan di akhir Januari," ungkapnya.

Jetour T2 dirakit di Indonesia di fasilitas perakitan pihak ketiga, PT Handal di Jawa Barat. Michael menegaskan, kapasitas produksi di Handal untuk merakit SUV T2 secara CKD bergantung pada volume pesanan yang masuk dari konsumen.

Dia juga mengatakan, pengiriman unit ke konsumen di Jakarta dan sekitarnya akan lebih cepat. Sementara pengiriman ke luar kota butuh waktu tambahan karena proses pengiriman.

."Beberapa minggu lagi kita berharap sisa kuota 1.000 unit bisa terserap seluruhnya," ujarnya. Jika ternyata animo konsumen tetap masih tinggi setelah kuota harga khusus untuk 1.000 unit pertama ini terpenuhi, pihaknya akan melakukan evakuasi.

"Kalau 1.000 unit ini sudah terserap dan animo masuh tinggi kita akan evaluasi lagi agar konsumen tidak kecewa," kata dia.

Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia Moch. Ranggy Radiansyah mengatakan, secara internal pihaknya telah melakukan analisa atas konsumen yang membeli T2 di pameran GJAW 2025.

Hasilnya, konsumen berpendapat harga yang ditawarkan T2 ini memiliki value for money yang tinggi jika dibandingkan dengan fitur dan teknologi yang mereka dapatkan dari SUV ini.

T2 kini menjadi tulang punggung penjualan Jetour di Indonesia. Dua model SUV lainnya yakni Dashing dan X70 Plus juga turut berkontribusi pada penjualan.

"Kita sudah hand over 600 unit dengan persentase 65 persen Dashing dan sisanya X70 Plus," ungkap Michael Budihardja.