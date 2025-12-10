Januari-OKtober Penjualan GWM Naik 80 Persen, Dua Model Ini Penopangnya

Ringkasan Berita: Berdasar data Gaikindo, penjualan kendaraan GWM secara wholesale selama Januari-Oktober 2025 mencapai 1.226 unit atau naik 80 persen.

Khusus penjualan di Oktober GWM membukukan 221 unit untuk seluruh model yang dipasarkan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GWM, terus mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan di pasar otomotif Tanah Air.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesale GWM periode Januari-Oktober 2025 mencapai 1.226 unit, dan penjualan di Oktober mencapai 221 unit.

CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto mengungkap, performa tahun ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penjualan dari Januari sampai dengan November ini kalau dibandingkan dengan tahun 2024 meningkat lebih dari 80 persen. Jadi bolehlah kita sedikit berbangga ya," kata dia di acara pembukaan dealer terbaru GWM di Puri Indah Auto Center, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2025).

Bagus menyampaikan, capaian penjualan bulanan juga menunjukkan tren yang konsisten menanjak. Pada Agustus, GWM mencatat rekor penjualan tertinggi sebanyak 210 unit dan kembali memecahkan rekor pada November dengan 234 unit.

"Bulan Agustus kemarin kita sudah mencapai rekor penjualan tertinggi 210 unit, bulan November kemarin kita juga menorehkan rekor lagi dengan penjualan 234 unit," terangnya.

Kinerja positif juga terlihat dari ajang pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, di mana GWM berhasil membukukan hampir 200 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Bagus menyebut, pertumbuhan tersebut didominasi dua model unggulan perusahaan.

"SPK kita memang saat ini masih didominasi dua produk andalan kita yaitu Tank 300 Diesel dan juga mobil listrik Ora 03 yang terus meyakinkan konsumen bahwasanya selain stylenya yang ikonik, stylish, berkualitas namun juga disertai dengan teknologi-teknologi yang canggih dan terbaik di kelasnya," jelasnya.

Di tengah lonjakan permintaan, GWM mempercepat perluasan jaringan dealer untuk memperkuat layanan penjualan dan purna jual.

Ekspansi dilakukan tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga kota-kota besar di luar Pulau Jawa.

"Setelah Puri kita juga akan membuka jaringan di Yogyakarta, Makassar, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan Denpasar. Ini adalah fokus strategi kita untuk hadir lebih dekat dengan konsumen GWM yang ada di seluruh Indonesia," kata Bagus.

Optimisme GWM menambah jaringan dealer menjelang akhir 2025 didorong oleh strategi perusahaan, yakni peluncuran model-model baru dan penguatan infrastruktur layanan.