Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Januari-OKtober Penjualan GWM Naik 80 Persen, Dua Model Ini Penopangnya

Penjualan wholesale GWM selama Januari-Oktober 2025 mencapai 1.226 unit, dan penjualan di Oktober mencapai 221 unit.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Januari-OKtober Penjualan GWM Naik 80 Persen, Dua Model Ini Penopangnya
(Ho/Campus League)/Lita Febriani
PENJUALAN NAIK - Kendaraan GWM di depan diler terbaru GWM di Puri Indah Auto Center, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2025).  

Ringkasan Berita:
  • Berdasar data Gaikindo, penjualan kendaraan GWM secara wholesale selama Januari-Oktober 2025 mencapai 1.226 unit atau naik 80 persen.
  • Khusus penjualan di Oktober GWM membukukan 221 unit untuk seluruh model yang dipasarkan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GWM, terus mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan di pasar otomotif Tanah Air.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesale GWM periode Januari-Oktober 2025 mencapai 1.226 unit, dan penjualan di Oktober mencapai 221 unit.

CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto mengungkap, performa tahun ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penjualan dari Januari sampai dengan November ini kalau dibandingkan dengan tahun 2024 meningkat lebih dari 80 persen. Jadi bolehlah kita sedikit berbangga ya," kata dia di acara pembukaan dealer terbaru GWM di Puri Indah Auto Center, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2025).

Bagus menyampaikan, capaian penjualan bulanan juga menunjukkan tren yang konsisten menanjak. Pada Agustus, GWM mencatat rekor penjualan tertinggi sebanyak 210 unit dan kembali memecahkan rekor pada November dengan 234 unit.

Rekomendasi Untuk Anda

"Bulan Agustus kemarin kita sudah mencapai rekor penjualan tertinggi 210 unit, bulan November kemarin kita juga menorehkan rekor lagi dengan penjualan 234 unit," terangnya.

Kinerja positif juga terlihat dari ajang pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, di mana GWM berhasil membukukan hampir 200 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Bagus menyebut, pertumbuhan tersebut didominasi dua model unggulan perusahaan.

Baca juga: Permintaan Tinggi, Jetour Tambah Kuota Harga Khusus SUV T2 Jadi 1.000 Unit

 

"SPK kita memang saat ini masih didominasi dua produk andalan kita yaitu Tank 300 Diesel dan juga mobil listrik Ora 03 yang terus meyakinkan konsumen bahwasanya selain stylenya yang ikonik, stylish, berkualitas namun juga disertai dengan teknologi-teknologi yang canggih dan terbaik di kelasnya," jelasnya.

Di tengah lonjakan permintaan, GWM mempercepat perluasan jaringan dealer untuk memperkuat layanan penjualan dan purna jual.

Baca juga: Chery X Mendebut di GJAW 2025, Indonesia Negara Pertama World Premiere

Ekspansi dilakukan tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga kota-kota besar di luar Pulau Jawa.

"Setelah Puri kita juga akan membuka jaringan di Yogyakarta, Makassar, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin dan Denpasar. Ini adalah fokus strategi kita untuk hadir lebih dekat dengan konsumen GWM yang ada di seluruh Indonesia," kata Bagus.

 

Optimisme GWM menambah jaringan dealer menjelang akhir 2025 didorong oleh strategi perusahaan, yakni peluncuran model-model baru dan penguatan infrastruktur layanan.

 

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
GWM
Tank 300 Diesel
penjualan kendaraan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Survei GWM: Tank 300 Diesel Paling Menarik Perhatian Pengunjung GIIAS 2025

Survei GWM: Tank 300 Diesel Paling Menarik Perhatian Pengunjung GIIAS 2025

GWM Tank 300 Diesel Diniagakan di GIIAS 2025, Varian 4x4 Dijual Rp 658.000.000

GWM Tank 300 Diesel Diniagakan di GIIAS 2025, Varian 4x4 Dijual Rp 658.000.000

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas