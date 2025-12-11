Januari-November 2025 Astra Jual 368.426 Unit Mobil, Kuasai 52 Persen Pangsa Pasar

Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Otomotif
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
52 PERSEN MARKET SHARE - Booth Toyota di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang. PT Astra International Tbk (Astra) membukukan penjualan kendaraan roda empat sebanyak 368.426 unit, menguasai 52 persen pangsa pasar nasional selama periode Januari - November 2025. 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  PT Astra International Tbk (Astra) membukukan penjualan kendaraan roda empat sebanyak 368.426 unit, menguasai 52 persen pangsa pasar nasional selama periode Januari - November 2025.

Capaian ini diraih di tengah melemahnya industri otomotif nasional, di mana total penjualan mobil Indonesia hanya mencapai 710.087 unit pada periode yang sama.

Dari sisi produk, Toyota dan Lexus masih menjadi tulang punggung penjualan mobil Astra dengan penjualan kumulatif 225.458 unit.

Daihatsu menyusul dengan 118.774 unit, sementara Isuzu membukukan 22.668 unit dan UD Trucks terjual 1.526 unit hingga November 2025.

Segmen kendaraan LCGC (Low Cost Green Car) Astra juga memainkan peran penting dengan membukukan penjualan 84.015 unit selama 11 bulan 2025.

Produk LCGC Astra menguasai 75 persen pangsa pasar nasional di kategori tersebut, memperkuat dominasinya di segmen mobil dengan harga terjangkau.

Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo menyampaikan, melihat kondisi pasar otomotif nasional yang mengalami pelemahan daya beli serta meningkatnya intensitas persaingan.

"Astra senantiasa berupaya menghadirkan pilihan kendaraan yang relevan bagi masyarakat Indonesia, seperti peluncuran unit baru hingga ragam penawaran pada pameran otomotif yang baru saja terlaksana, karena kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama kami. Kami berharap kondisi pasar dapat berangsur membaik pada tahun depan," tutur Windy dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

Sepanjang 2025, industri otomotif masih menghadapi tantangan pemulihan ekonomi dan penyesuaian pasar. Namun, Astra optimistis penjualan akan kembali berkembang pada tahun mendatang.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
pangsa pasar
Astra International
