Menjajal Performa New Veloz Hybrid EV, MPV Hybrid Terjangkau dengan Sensasi Premium

TRIBUNNEWS.COM – Toyota resmi membuka babak baru di segmen MPV keluarga lewat peluncuran New Veloz Hybrid EV di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025) di ICE BSD City, Tangerang.

Model hybrid pertama dalam keluarga Veloz ini menandai arah baru Toyota dalam menawarkan MPV 7 seater yang lebih efisien, lebih modern, namun tetap mempertahankan ketangguhan yang menjadi ciri khasnya selama lebih dari satu dekade.

Pada sesi Media First Drive di ISDC Pusdiklat Korlantas Alam Sutera, Rabu (26/11/2025), Tribunnews berkesempatan mencoba langsung bagaimana perubahan performa dan impresi mengemudi varian hybrid ini dibandingkan varian Veloz konvensional.

Sentuhan Dark Chrome yang Elegan

Secara visual, New Veloz Hybrid EV tampil dengan karakter yang lebih kuat. Toyota mengganti seluruh aksen krom dengan dark chrome, memberikan sentuhan yang lebih elegan sekaligus sporty. Housing lampu depan berwarna hitam memberikan wajah depan yang lebih tegas, sementara grille tetap mempertahankan DNA Veloz ICE dengan pendekatan berbeda di tiap varian.

Grille pada tipe Q Grade menggunakan finishing black piano yang memberi kesan modern. Sementara untuk varian Modellista, tampilan dibuat lebih agresif dengan aplikasi finishing doff, overfender besar berwarna hitam, serta velg 17 inci dengan finishing hitam glossy yang makin memperkuat nuansa SUV-like.

Pilihan warna two-tone dengan roof rail silver juga menambah kesan premium dan membuat Veloz Hybrid EV tampil lebih dewasa serta standout di kelasnya.

Interior Modern dan Sporty

Saat memasuki kabin, sentuhan sporty sekaligus elegan langsung terasa. Varian Modellista kini mengusung interior full black, mulai dari dashboard, door trim, hingga seat cover yang kini menggunakan material beraksen hitam.

Untuk Q Grade ke atas, Toyota menambah fitur Panoramic View Monitor (kamera 360°) yang sangat membantu saat parkir atau bermanuver di area sempit. Sistem infotainment juga mengalami peningkatan melalui head unit 10 inci yang sudah mendukung Wireless Apple CarPlay, Android Auto, serta berbagai aplikasi streaming. Tata letak antarmuka lebih rapi dan responsif, menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih modern.

Impresi Berkendara: Nyaman dan Tangguh

Begitu mobil bergerak, perbedaan karakter berkendara langsung terasa. Seting suspensi di New Velos Hybrid EV ini membuat body roll berkurang signifikan, terutama saat mobil melibas tikungan atau bermanuver cepat. Rasa berkemudi juga lebih stabil dan mudah dikendalikan sehingga pengemudi lebih percaya diri di berbagai kondisi jalan.

Peningkatan di sektor NVH (Noise, Vibration, and Harshness) juga sangat terasa. Perpindahan dari motor listrik ke mesin bensin berlangsung sangat mulus dan hampir tidak terasa. Jika pengemudi tidak melihat panel instrumen, pengalaman berkendara menggunakan baterai atau mesin bensin pun tidak begitu terasa bedanya.

Kabin juga terasa senyap, dengan getaran yang jauh berkurang berkat kombinasi teknologi hybrid dan tambahan material peredam pada beberapa titik bodi. Suara mesin pada kecepatan rendah nyaris tak terdengar.

Respons akselerasi pun terasa sangat cepat. Saat pengemudi mencoba menginjak pedal gas hingga maksimal, dorongan awal dari motor listrik langsung memberikan tenaga secara instan, Karakter berkendara secara keseluruhan terasa lebih dewasa, lebih refined, dan jelas berada di atas varian Veloz sebelumnya.

Salah satu fitur andalan yang bisa dicoba langsung saat sesi test drive adalah Adaptive Cruise Control (ACC). Ketika fitur ini diaktifkan, mobil mampu menyesuaikan kecepatan secara otomatis mengikuti kendaraan di depan, menjaga jarak aman tanpa perlu pengemudi terus-menerus menginjak pedal gas atau rem.

Pada trek simulasi lalu lintas padat di area ISDC, ACC bekerja dengan sangat halus dan responsif. Begitu kendaraan di depan melambat, Veloz Hybrid EV ikut mengurangi kecepatan secara lembut dan kembali berakselerasi saat jalur kembali kosong.

Fitur ini bukan hanya meningkatkan rasa aman, tetapi juga menambah kenyamanan berkendara, terutama untuk perjalanan jauh atau menghadapi kemacetan harian.

Toyota tampaknya benar-benar memahami kebiasaan berkendara pengguna MPV keluarga di Indonesia. Kehadiran teknologi ini mampu “memanjakan” pengemudi di situasi jalan yang sering stop-and-go. Kombinasi ACC dengan kabin yang lebih senyap membuat pengalaman berkendara terasa lebih rileks dan minim kelelahan, sebuah keunggulan penting bagi mobil keluarga modern.

Teknologi Hybrid yang Sudah Teruji

Veloz Hybrid EV dibekali mesin 2NR-VEX 1.500 cc, sama seperti yang digunakan pada Toyota Yaris Cross Hybrid EV. Mesin ini bekerja dalam sistem Series-Parallel Toyota Hybrid System, yang sudah terkenal halus dan efisien.

Total outputnya bisa mencapai 111 PS, terdiri dari 91 PS dari mesin bensin dan 80 PS dari motor listrik. Saat dicoba pihak Tribunnews, mobil ini mampu menempuh kecepatan dari 0-100 km/jam hanya kurang dari 15 detik.

Toyota juga mengklaim efisiensinya meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan Veloz ICE, menjadikannya salah satu MPV 7-seater paling irit di segmennya.

Penempatan baterai HEV di bawah kursi depan dan aki auxiliary di bagian belakang membuat distribusi bobot lebih merata, menjaga handling tetap stabil tanpa mengorbankan ruang kabin.

MPV Hybrid dengan Value for Money Terbaik

Melihat seluruh paket yang ditawarkan, New Veloz Hybrid EV tampil sebagai pilihan dengan value for money di segmen MPV keluarga. Toyota berhasil memadukan efisiensi tinggi, karakter berkendara yang lebih halus, serta tampilan lebih matang tanpa mengabaikan aspek kepraktisan yang selama ini menjadi alasan utama keluarga memilih Veloz.

Dengan harga pre-book mulai Rp299 juta, Veloz Hybrid EV menjadi penawaran menarik bagi mereka yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Bagi Anda yang ingin melihat langsung dan mencoba teknologi hybrid terbaru dari Toyota, kunjungi booth Toyota di GJAW 2025, Hall 5A ICE BSD City. Manfaatkan kesempatan pre-book New Veloz Hybrid EV dengan harga spesial hingga 31 Desember 2025.

