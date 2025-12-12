Mitsubishi Motors Luncurkan SUV Destinator di Vietnam

Ringkasan Berita: Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (MMV) resmi merilis SUV terbaru Destinator di pasar Vietnam mulai 1 Desember 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (MMV) resmi merilis SUV terbaru Destinator di pasar Vietnam mulai 1 Desember 2025.

Peluncuran Destinator di Vietnam menjadi langkah lanjutan setelah model yang sama lebih dulu dipasarkan di Indonesia dan Filipina, sebelum nantinya dipasarkan ke sekitar 70 negara di Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika.

General Director MMV Tomoki Yanagawa mengatakan selama lebih dari tiga dekade, MMV terus tumbuh dengan kekuatan dan konsistensi. Dalam beberapa tahun terakhir, model seperti Xpander dan Xforce telah mendapat apresiasi luas dari pelanggan.

"Dengan all-new Destinator, yang menggabungkan kekuatan SUV dan kenyamanan MPV, kami sungguh berharap model ini dapat menjadi teman perjalanan terpercaya bagi keluarga di Vietnam, memberikan kenyamanan dan petualangan bagi semua yang berada di dalamnya," ucap Yanagawa dalam keterangan, Jumat (12/12/2025).

Destinator mencatat awal yang positif sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia pada Juli 2025. Dalam empat bulan, model ini berhasil membukukan sekitar 12.000 pesanan, melampaui target penjualan tahun fiskal yang dipatok 10.000 unit.

Peluncurannya di Filipina pada 20 November lalu, serta kini di Vietnam, mempertegas strategi Mitsubishi Motors memperkuat posisi di pasar ASEAN.

Model anyar ini dikembangkan dengan konsep " Confidence Booster for Energetic Families". Destinator hadir sebagai SUV menengah berkapasitas tujuh penumpang, mengusung kabin tiga baris yang luas dan desain SUV autentik yang dipadukan dengan interior premium.

Mitsubishi menyebut kendaraan ini dirancang untuk memberi kenyamanan sekaligus kemampuan jelajah yang mumpuni di berbagai kondisi jalan dan cuaca.