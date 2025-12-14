Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Nissan Serah Terima X-Trail e-Power with e-4ORCE, SUV Elektrifikasi Tanpa Ngecas Baterai

Serah terima unit SUV ikonik ini dilakukan secara simbolik di Nissan Gallery MT Haryono, Jakarta, oleh Santiko Wardoyo, CEO Indomobil Dealer.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Nissan Serah Terima X-Trail e-Power with e-4ORCE, SUV Elektrifikasi Tanpa Ngecas Baterai
(Ho/Campus League)
HANDOVER - Serah terima unit SUV All-New Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE kepada salah satu pembeli pertama di Nissan Gallery MT Haryono, Jakarta, oleh Santiko Wardoyo, CEO Indomobil Dealer. SUV ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 pada Juli 2025. 

Ringkasan Berita:
  • PT Nissan Motor Distribusi Indonesia mulai serah terima unit All-New Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE mulai diserahterimakan ke pembeli pertama.
  • Teknologi e-Power di SUV ini membuat X-Trail memberikan sensasi berkendara elektrik sepenuhnya tanpa perlu pengisian daya eksternal di SPKLU.
  • Di atas kertas, dua motor listrik di SUV ini mampu menghasilkan tenaga 203 PS (front) + 135 PS (rear).

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Setelah resmi mendebut di Indonesia pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 pada Juli 2025, All-New Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE mulai diserahterimakan ke beberapa pembeli pertama.

Serah terima unit SUV ikonik ini dilakukan secara simbolik di Nissan Gallery MT Haryono, Jakarta, oleh Santiko Wardoyo, CEO Indomobil Dealer.

Kolaborasi erat antara Nissan dan Indomobil akan memperluas adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut para pelanggan pertama sebagai bagian dari keluarga besar Nissan,” ujar Bima Aristantyo, Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distribusi Indonesia (NMDI). 

Bima mengatakan, X-Trail memiliki warisan yang kuat di Indonesia, dan melalui teknologi e-Power dan penggerak all wheel drive elektrik e-4ORCE, SUV ini menjadi evolusi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas keluarga masa kini.

Teknologi penggerak all wheel drive elektrik e-4ORCE membuatnya handal melintasi jalan licin, basah, atau berbatu, tetapi juga pada pengendalian stabil di tikungan, pengurangan gejala body roll, dan peningkatan kenyamanan penumpang saat akselerasi maupun pengereman.

Baca juga: Aplikasi Decal Printable di Nissan GTR R35 Bikin Wamen Ekraf Berdecak Kagum

Dengan kontrol individual di masing-masing roda, e-4ORCE mampu menciptakan traksi optimal bahkan saat berkendara di cuaca dan rute ekstrem sekalipun.

Mobil ini dilengkapi beberapa mode berkendara antara lain Auto, Eco, Sport, Off-road, hingga Snow untuk menyesuaikan performa dengan kondisi jalan dan preferensi pengemudi.

"X-Trail tidak hanya menjadi kendaraan yang diandalkan, tetapi juga partner perjalanan yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan nilai lebih dalam setiap jejak perjalanan keluarga Indonesia," ungkapnya.

Nissan X-Trail pertama kali hadir di Indonesia sejak 20 tahun lalu dan menjadi bagian dari perjalanan banyak keluarga di Indonesia.

X-Trail dikenal sebagai SUV yang tangguh, aman dan dapat diandalkan. 

Menurut Bimo, generasi terbaru X-Trail hadir sebagai evolusi dari warisan tersebut yang menggabungkan karakter tangguh yang telah teruji dengan teknologi elektrifikasi modern untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan tuntutan mobilitas masa kini.

Teknologi e-Power di SUV ini membuat X-Trail memberikan sensasi berkendara elektrik sepenuhnya tanpa perlu pengisian daya eksternal di SPKLU.

Baca juga: Nissan Resmi Akhiri Produksi GT-R R35, Janjikan GT-R Generasi Baru Akan Kembali

Sensasi akselerasi instan dan senyap khas mobil listrik tetap bisa dirasakan, tanpa kekhawatiran soal infrastruktur charging.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Nissan
X-Trail e-Power with e-4ORCE
SUV
