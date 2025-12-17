Kaleidoskop 2025: Deretan Kasus Mobil Elektrifikasi di Indonesia

Ringkasan Berita: Sejumlah insiden yang melibatkan kendaraan elektrifikasi turut mencuat dan menjadi perhatian publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2025, penggunaan kendaraan elektrifikasi di Indonesia terus meningkat seiring dorongan transisi energi, insentif pemerintah dan semakin beragamnya pilihan mobil listrik dan hybrid di pasar.

Akan tetapi, di tengah pertumbuhan tersebut, sejumlah insiden yang melibatkan kendaraan elektrifikasi turut mencuat dan menjadi perhatian publik.

Kasus-kasus ini menyoroti tantangan keselamatan, keandalan teknologi, hingga layanan purnajual yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri otomotif elektrifikasi nasional.

Berikut deretan kasus mobil elektrifikasi yang terjadi di Indonesia sepanjang 2025:

1. BYD Seal Berasap

Insiden pertama di Indonesia menimpa sedan listrik berperforma tinggi BYD Seal pada 13 Mei 2025 di Jalan Katalia, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

BYD SEAL TERBAKAR - Foto kiri merupakan insiden mobil BYD Seal mengeluarkan asap milik waarga Jalan Katalia, Kelurahan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (13/5/2025), dan foto kanan merupakan saat Thrive Drive BYD Seal di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/2/2024). (Antara/Ho-Gulkarmat Jakarta Barat dan Lita/Tribunnews)

Mobil tersebut selama beberapa hari diparkirkan oleh pemiliknya di garasi rumah. Namun secara tiba-tiba, asap pekat dilaporkan keluar dari bagian mobil.

Empat hari pasca kejadian, tim after sales BYD disebut masih terus melakukan investigasi terkait penyebab insiden tersebut.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran mendalam untuk memastikan sumber masalah.

"Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh agar dapat mengidentifikasi permasalahan secara rinci dan menemukan penyebab dari masalah ini. Mudah-mudahan dapat segera kami konfirmasi ke publik," tutur Luther saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (16/5/2025).

2. Wuling Airev Terbakar Saat Kehujanan

Selang sekitar satu bulan kemudian, insiden lain kembali melibatkan mobil listrik. Kali ini, peristiwa terjadi pada mini car listrik Wuling Airev.

Kejadian tersebut terekam kamera warganet dan diunggah ke media sosial. Dalam video yang beredar, tampak api muncul dari bagian kompartemen dekat area pengecasan kendaraan.