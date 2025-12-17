Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: Deretan Kasus Mobil Elektrifikasi di Indonesia

Di tengah pertumbuhan mobil listrik, sejumlah insiden melibatkan kendaraan elektrifikasi turut mencuat dan menjadi perhatian publik.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kaleidoskop 2025: Deretan Kasus Mobil Elektrifikasi di Indonesia
Antara/Ho-Gulkarmat Jakarta Barat
KELUARKAN ASAP - Insiden mobil BYD Seal mengeluarkan asap milik waarga Jalan Katalia, Kelurahan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (13/5/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Sejumlah insiden yang melibatkan kendaraan elektrifikasi turut mencuat dan menjadi perhatian publik.
  • Chery Tiggo 8 CSH mogok di tol kehabisan bensin, AC mati.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2025, penggunaan kendaraan elektrifikasi di Indonesia terus meningkat seiring dorongan transisi energi, insentif pemerintah dan semakin beragamnya pilihan mobil listrik dan hybrid di pasar.

Akan tetapi, di tengah pertumbuhan tersebut, sejumlah insiden yang melibatkan kendaraan elektrifikasi turut mencuat dan menjadi perhatian publik.

Kasus-kasus ini menyoroti tantangan keselamatan, keandalan teknologi, hingga layanan purnajual yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri otomotif elektrifikasi nasional.

Berikut deretan kasus mobil elektrifikasi yang terjadi di Indonesia sepanjang 2025:

1. BYD Seal Berasap

Rekomendasi Untuk Anda

Kasus-kasus yang melibatkan mobil listrik mulai naik ke permukaan, sejalan dengan kian banyaknya adopsi EV (Electric Vehicle) di masyarakat Indonesia.

Insiden pertama di Indonesia menimpa sedan listrik berperforma tinggi BYD Seal pada 13 Mei 2025 di Jalan Katalia, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

BYD SEAL TERBAKAR - Foto kiri merupakan insiden mobil BYD Seal mengeluarkan asap milik waarga Jalan Katalia, Kelurahan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (13/5/2025), dan foto kanan merupakan saat Thrive Drive BYD Seal di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).
BYD SEAL TERBAKAR - Foto kiri merupakan insiden mobil BYD Seal mengeluarkan asap milik waarga Jalan Katalia, Kelurahan Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (13/5/2025), dan foto kanan merupakan saat Thrive Drive BYD Seal di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/2/2024). (Antara/Ho-Gulkarmat Jakarta Barat dan Lita/Tribunnews)

Mobil tersebut selama beberapa hari diparkirkan oleh pemiliknya di garasi rumah. Namun secara tiba-tiba, asap pekat dilaporkan keluar dari bagian mobil.

Empat hari pasca kejadian, tim after sales BYD disebut masih terus melakukan investigasi terkait penyebab insiden tersebut.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran mendalam untuk memastikan sumber masalah.

"Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh agar dapat mengidentifikasi permasalahan secara rinci dan menemukan penyebab dari masalah ini. Mudah-mudahan dapat segera kami konfirmasi ke publik," tutur Luther saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (16/5/2025).

2. Wuling Airev Terbakar Saat Kehujanan

Selang sekitar satu bulan kemudian, insiden lain kembali melibatkan mobil listrik. Kali ini, peristiwa terjadi pada mini car listrik Wuling Airev.

Kejadian tersebut terekam kamera warganet dan diunggah ke media sosial. Dalam video yang beredar, tampak api muncul dari bagian kompartemen dekat area pengecasan kendaraan.

DILALAP API - Mobil listrik Wuling Airev saat sebelum dan setelah terbakar hebat di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, pad Sabtu malam, 5 Juli 2025.
DILALAP API - Mobil listrik Wuling Airev saat sebelum dan setelah terbakar hebat di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, pad Sabtu malam, 5 Juli 2025. (Kolase Tribunnews)
Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Metropolitan

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
kasus
mobil
elektrifikasi
Kaleidoskop
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 7 Perang dan Konflik Bersenjata Paling Mematikan di Dunia

Kaleidoskop 2025: 7 Perang dan Konflik Bersenjata Paling Mematikan di Dunia

Kaleidoskop 2025: 5 Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis di Indonesia, Ajudan Kapolri Lakukan Intimidasi

Kaleidoskop 2025: 5 Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis di Indonesia, Ajudan Kapolri Lakukan Intimidasi

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas