Dari Pink Beach hingga Pulau Padar, Ini Destinasi Favorit di Taman Nasional Komodo

TRIBUNNEWS.COM - Taman Nasional Komodo menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak masuk dalam daftar perjalanan impian wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kawasan ini tidak hanya dikenal sebagai habitat asli komodo, tetapi juga memiliki pantai eksotis, perbukitan dengan panorama ikonik, hingga spot snorkeling dan diving kelas dunia.

Salah satu cara yang banyak dipilih wisatawan untuk menjelajahi kawasan ini adalah melalui Komodo Island Tour from Lombok, satu rute perjalanan yang dimulai dari Lombok ke Komodo Island.

Selain menawarkan waktu tempuh laut yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan keberangkatan dari Bali, paket perjalanan ini juga memungkinkan wisatawan mengunjungi beberapa destinasi sekaligus dalam satu perjalanan.

Destinasi Wisata di Taman Nasional Komodo

Bagi Kawan Puan yang tertarik mengikuti Komodo National Park Tours, berikut lima destinasi yang umumnya menjadi tujuan utama dalam perjalanan tersebut.

Pulau Komodo

Pulau Komodo merupakan habitat alami komodo, kadal terbesar di dunia yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Di pulau ini, wisatawan dapat mengikuti kegiatan trekking bersama ranger berpengalaman untuk melihat komodo secara langsung di habitatnya.

Lanskap sabana yang membentang juga menjadi daya tarik tersendiri dan kerap dimanfaatkan sebagai latar fotografi. Saat berada di kawasan ini, wisatawan disarankan menjaga jarak aman sekitar tiga hingga lima meter dari komodo serta mengikuti arahan ranger selama perjalanan berlangsung.

Pink Beach

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Pink Beach atau Pantai Merah menjadi salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Taman Nasional Komodo. Pantai ini memiliki pasir berwarna merah muda yang terbentuk dari campuran pasir putih dan serpihan karang merah bernama Foraminifera.

Selain menikmati pemandangan pantai, wisatawan juga dapat melakukan snorkeling maupun diving. Perairan di sekitar Pink Beach dikenal memiliki visibilitas yang baik dengan beragam biota laut, mulai dari penyu, ikan badut, hingga terumbu karang berwarna-warni.

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Pulau Padar

Pulau Padar dikenal melalui panorama tiga teluk dengan warna perairan yang berbeda dan menjadi salah satu ikon Taman Nasional Komodo. Untuk mencapai titik pandang utama, wisatawan perlu mendaki bukit setinggi sekitar 170 meter di atas permukaan laut selama kurang lebih 30 hingga 45 menit.

Berbeda dengan Pulau Komodo dan Pulau Rinca, Pulau Padar tidak dihuni komodo sehingga dapat dijelajahi dengan lebih leluasa. Waktu yang sering dipilih wisatawan untuk berkunjung adalah saat matahari terbit maupun terbenam karena menawarkan pemandangan yang lebih dramatis.

Teluk Saleh Berenang dengan Hiu Paus

Teluk Saleh adalah salah satu highlight perjalanan tour Komodo dari Lombok. Berada di utara Laut Sumbawa dengan luas 1.450 km⊃2;, teluk ini termasuk salah satu teluk terluas di Indonesia dan terhubung langsung dengan Laut Flores, NTT. Dengan bentang laut yang dikelilingi kepulauan salah satunya pulau Moyo menjadikan teluk saleh relatif tenang dan memungkin adanya sirkulasi arus untuk untuk nutrien dan plankton yang menjadi makanan utama para Hiu Paus

Perjalanan Komodo dari Lombok ke Flores menjadikan spot sebagai tempat singgah yang menarik. Wisatawan bisa melihat dan berenang langsung bersama hiu paus. Salah satu ikan terbesar di dunia ini termasuk hewan laut yang ramah terhadap manusia, sehingga spot ini sangat populer.

Pulau Rinca

Pulau Rinca merupakan pulau terbesar kedua di Taman Nasional Komodo dan juga menjadi habitat bagi populasi komodo yang cukup besar. Selain komodo, wisatawan dapat menjumpai berbagai satwa lain seperti rusa timor, babi hutan, kuda liar, hingga sejumlah jenis burung endemik.

Pilihan jalur trekking di Pulau Rinca juga cukup beragam, mulai dari perjalanan singkat sekitar satu jam hingga jalur yang membutuhkan waktu lebih dari tiga jam.

Tips sebelum mengikuti tur

Mengikuti Komodo Island Tour from Lombok memungkinkan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi unggulan dalam satu paket perjalanan. Agar perjalanan lebih nyaman, wisatawan disarankan membawa perlengkapan snorkeling sendiri atau menyewanya di kapal.

Penggunaan pakaian tertutup dan sepatu trekking yang nyaman juga dapat membantu selama aktivitas di lapangan. Selain itu, wisatawan sebaiknya menghindari penggunaan pakaian berwarna merah saat berada di area habitat komodo dan selalu mengikuti arahan pemandu selama perjalanan.

Bagi yang ingin merencanakan perjalanan ke Taman Nasional Komodo, informasi mengenai pilihan paket wisata dapat diperoleh melalui situs resmi Komodo Cruises Tour. Melalui layanan tersebut, wisatawan dapat berkonsultasi mengenai jadwal perjalanan, anggaran, hingga kebutuhan pemandu berbahasa Indonesia maupun Inggris.

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